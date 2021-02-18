Набиуллина предложила расширить льготную ипотеку для молодых семей

https://static.news.ru/photo/19c646b2-71c8-11eb-bac7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России имеется потенциал для расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

Она предложила расширить критерии льготной ипотеки, в частности для молодых семей.

Что касается постоянно действующих льготных программ, они должны быть, они у нас были до пандемии. На наш взгляд, есть потенциал расширения таких льготных программ постоянного действия, не антикризисных, а именно постоянных, — цитирует РИА Новости Набиуллину.

Глава ЦБ добавила, что расширенные программы могли бы действовать в регионах, где застройщикам не так выгодно строить жильё. Она подчеркнула, что в ряде регионов могли бы быть либо постоянные меры поддержки строительства, либо через ипотеку, либо «через какие-то другие механизмы».

Льготная программа для молодых семей не очень востребована. Можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей, — добавила Набиуллина.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с Центробанком разработать предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам. Он предложил рассмотреть в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей. Кабмину также поручено решить вопрос об увеличении объёма финансирования мероприятий, входящих в планы-графики по решению проблем пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.