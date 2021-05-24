Лимиты по новым кредиткам поднялись до рекордного уровня

https://static.news.ru/photo/d401871c-bd2c-11eb-b51c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средний лимит по вновь выданным кредитным картам в апреле достиг максимального размера с начала 2019 года — 72,9 тысячи рублей. По сравнению с мартом он прибавил 5,2%, или 3,6 тысячи рублей — такого роста не наблюдалось все предыдущие годы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать с апрелем прошлого года, рост составил 12,3%. Но в самом начале эпидемии коронавируса и сопутствующих экономических ограничений банки ужесточали подходы к кредитованию клиентов, а сейчас, наоборот, смягчают их. Лимиты по кредиткам увеличиваются с конца прошлого года, — говорится в исследовании НБКИ.

Аналитик Moody’s Мария Малюкова считает, что увеличение лимитов по кредиткам связано с восстановлением экономической активности и отложенным спросом россиян на ссуды. По мнению старшего аналитика агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егора Лопатина, на этот показатель также влияют ускорение инфляции и сезонность. Россияне оплачивают кредитками турпутёвки или проведение домашних ремонтов, полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что средний размер выданных россиянам в апреле потребительских кредитов достиг рекордного показателя в 317,7 тысячи рублей. По сравнению с мартом это значение выросло на 16,1%, а с апреля прошлого года этот показатель увеличился на 37,6%. Наибольший средний размер потребкредитов был зафиксирован в Москве (637,6 тысячи рублей), второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ (588,3 тысячи рублей), а третье — Московская область (474,1 тысячи рублей).