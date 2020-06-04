Курс доллара вырос до 68,92 рубля на открытии торгов МосБиржи

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Курс евро снижается к доллару, однако при этом продолжает торговаться у максимумов за 11 недель в ожидании итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ).

Как свидетельствуют данные торгов по состоянию на 8:16 мск, курс евро к доллару опускался до 1,122 доллара за евро. Евро продолжает удерживаться выше 1,12 доллара, немного снизившись после достижения самого...