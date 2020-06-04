Курс доллара вырос до 68,92 рубля на открытии торгов МосБиржи

Курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи вырос по отношению к рублю на 0,4% и составил 68,92 рубля. Курс евро прибавил 0,1% и достиг уровня 77,22 рубля.
Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:07 мск курс доллара рос до 68,99 руб. (+0,5%), а курс евро — до 77,29 руб. (+0,2%).
Российский фондовый рынок открылся снижением индекса МосБиржи на 0,3%, РТС — на 0,5%.
Ранее сообщалось, что курс евро снижается к доллару, однако при этом продолжает торговаться у максимумов за 11 недель в ожидании итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). Предполагается, что регулятор может увеличить специальную программу покупки активов на рынке, PEPP, на 0,5 триллиона евро в месяц, а её срок — ещё на полгода, писал NEWS.ru.
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