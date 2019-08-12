Несмотря на рост так называемой «безнадёжной» просрочки по кредитам (платежи по ним не вносится 90 дней и более), 8 из 10 должников удаётся закрыть свои финансовые обязательства в течение полутора-двух лет после того, как человек начинает активно работать с просрочкой. Об этом рассказали News.ru в Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), которая провела опрос среди нескольких тысяч россиян. Организация назвала правила, которые помогают должникам выбраться из «ямы» и не усугублять ситуацию с займами.

Безвыходных ситуаций не бывает, убеждены в НАПКА. Согласно опросу, после решения работать с просрочкой 75% должников кардинально пересмотрели свой семейный бюджет. При этом оказалось, что лишь 20% россиян, попавших в трудную финансовую ситуацию, когда-либо в принципе вели учёт своих доходов и расходов, отмечает представитель ассоциации.

Идеальная формула бюджета семьи, обременённой кредитами, выглядит так: 80/20, где 80% — это обязательные траты (продукты, проезд, оплата ЖКУ и др.), а 20% — это деньги, направляемые на погашение кредитов. Именно последние 20% средств тратятся на товары далеко не первой необходимости, от которых на время можно отказаться, например, кафе, кино, одежда, гаджеты и прочая мелочевка, перечисляет представитель НАПКА.

Безусловно, это примерная пропорция, которая в жизни может претерпевать некоторые изменения и касается тех, чьи доходы несколько выше обязательных трат. Но это основное правило, которое стоит помнить и стараться ему следовать на протяжении всего обслуживания долга, — отмечает он.

Это первый способ вылезти из долговой ямы. На практике есть и более оригинальные методы избавления от просрочек, говорится в материалах НАПКА. Второй инструмент — обратиться к своему хобби и сделать его дополнительным источником дохода. Так поступают порядка 5% должников. Чаще всего деньги приносят увлечение живописью, кулинарией, шитьём.

Сергей Булкин/News.ru

Как показывает практика, должники делают это довольно успешно, впоследствии превращая хобби в основной вид своей деятельности, — рассказывает собеседник News.ru.

Третий способ избавиться от задолженности, который практикуют около 2% должников, это реализация ненужных вещей: от лишнего холодильника до коллекции марок, о ценности которых человек даже не подозревал.

Из долгов помогает выбраться реализация какого-либо имущества, а также использование активов, которые ранее могли, но не приносили дохода. Скажем, пустующий гараж или дачный дом, которые можно сдавать в аренду, — рассуждает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Есть четвёртый путь — устроиться на дополнительную работу, хотя бы временно, пока не получится вернуться в график платежей, добавляет эксперт. Часто людям нужна не новая работа, а просто небольшая подработка, соглашается представитель банка «Русский Стандарт». Найти подработку может практически каждый заёмщик. Например, если человек хорошо водит машину, имеет большой стаж безаварийной езды, ему можно устроиться в компанию-интегратора такси.

Женщины часто находят подработку няней в коммерческом секторе, в крупных клининговых компаниях. Также заёмщики часто выбирают подработку в качестве курьеров, — отмечает представитель кредитной организации.

Он добавляет, что также стабильной популярностью пользуются вакансии в сфере продаж, строительстве и различные рабочие специальности (разнорабочий, электрик, монтажник, штукатур и пр.), в то время как в области транспорта (водитель, экспедитор, автосервис и пр.) и сфере услуг (переводчик, повар, сиделка и пр.) отмечается сезонный спрос, что не всегда гарантирует стабильность.

Сергей Лантюхов/News.ru

Должники с «безнадёжной» просрочкой часто пытаются сами стать взыскателями долгов, рассказывает представитель НАПКА. Таких примерно пятая часть среди соискателей работы коллектора. Причины такого решения разнятся, указывает собеседник News.ru. Для кого-то это высокий спрос на кадры, отсутствие специализированного образования и приемлемый доход. Для других — это «лазейка», способ узнать ситуацию изнутри и попробовать избежать ответственности по долгам.

В 99% случаях они получают отказ в трудоустройстве, — рассказывает представитель ассоциации.

Пятый способ выбраться из долговой ямы — это погашать задолженность досрочно, хотя бы частично, добавляет Александр Бахтин из «БКС Премьер». Это выгодно при любом раскладе, поскольку таким образом человек в сухом остатке выплачивает банку меньше процентов, поясняет эксперт.

Проблемы с просроченной задолженностью актуальны для каждого второго заёмщика, учитывая, отмечает гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков. Так, более 12 млн кредитов, которые взяли россияне, были с просрочкой свыше 90 дней, сообщали в конце июня в Объединённом кредитном бюро («дочка» Сбербанка). Долг по этим займам достиг рекордных 1,3 трлн рублей, оценивали в ОКБ.

47% всех должников испытают финансовые трудности, из-за чего не могут внести очередной платёж, — оценивает Кудряков.

В среднем им нужно шесть месяцев, чтобы вернуться к обязательным платежам, при этом лишь треть из таких должников пытаются что-то делать, остальные надеются на прощение долгов, добавляет финансист.