Индексы ATP растут на фоне новостей из Китая

https://static.news.ru/photo/0f037f32-a3d9-11ea-9f01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают уверенный рост на фоне статистики из Китая во время торгов 1 июня 2020 года.

По данным на 07:55 по Москве шанхайская Shanghai Composite выросла на 1,97% — до 2908,48 пункта, шэньчжэньская Shenzhen Composite прибавила 2,83% — до 1837,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 3,22% — до 23701,82 пункта, японский Nikkei 225 в плюсе на 0,87% — 22066,62 пункта.

Также положительную динамику показывают южнокорейский KOSPI — на 1,5%, до 2060,06 пункта, и австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, до 5794,5 пункта.

Китайская компания NetEase сообщила о планах выхода на биржу в Гонконге. Также технологический гигант намерен покинуть рынок США.

Такое решение было принято на фоне действий Вашингтона, который начал готовиться к резкому ужесточению условий для китайских компаний. Отмечается, что многие компании намерены покинуть рынок США из-за этого. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отношения с Гонконгом будут пересмотрены. В частности, речь идёт о предоставляемых льготах.

Как информировал NEWS.ru, Соединённые Штаты намерены наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга. Ограничительные меры коснутся тех лиц, которые подрывают автономию региона.