Индекс МосБиржи вырос до 2760,63 пункта

https://static.news.ru/photo/9b288a8e-a4b0-11ea-903e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок ценных бумаг 2 июня 2020 года открылся ростом биржевых индексов. По информации на 10:15 мск, индекс МосБиржи увеличился на 0,3% — до отметки в 2758,85 пункта. РТС растёт на 0,9% — до 1259,14 пункта.

Курс доллара на открытии торгов на МосБирже опустился ниже 69 рублей. Стоимость евро снизилась на 0,3% — до 76,75 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE подорожал на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Цена достигла отметки в $39,02 за баррель.

В последний раз эталонная смесь котировалась выше $39 лишь 11 марта 2020 года. Сорт WTI растёт на 1,3% — до $36,27 за баррель.

Как писал NEWS.ru ранее, доллар дешевеет на фоне массовых протестов в США. Беспорядки в США вспыхнули несколько дней назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. При его задержании полицейские применили жёсткий удушающий приём, и в итоге он скончался.