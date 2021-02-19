Илон Маск раскритиковал вложения Tesla в биткоин

https://static.news.ru/photo/47500650-72a3-11eb-9b06-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инвестиции в биткоин в размере 1,5 млрд являются безрассудством для компании из индекса S&P500 (биржевой индекс, в который входят 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США). Об этом заявил основатель Tesla Илон Маск, комментируя инвестиции компании в криптовалюту.

Когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не станет искать что-то взамен. Биткоин — почти такая же ерунда, как и бумажные деньги. Ключевое слово — «почти». Чтобы было понятно, я не инвестор, я инженер, — написал Маск на своей странице в Twitter.

To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I donât even own any publicly traded stock besides Tesla.



However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldnât look elsewhere.



Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is âalmostâ. — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2021

Он добавил, что действия компании не отражают его мнения напрямую, но биткоин — это просто «менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».

Ранее стоимость биткоина выросла на 23% и превысила $37 тысяч после того, как Илон Маск 29 января упомянул криптовалюту на своей странице в Twitter. До публикации криптовалюта торговалась чуть выше $32 тысяч.

Как сообщал NEWS.ru, американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск снова стал богатейшим бизнесменом планеты, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса второй раз с начала текущего года.