Илон Маск раскритиковал вложения Tesla в биткоин

Инвестиции в биткоин в размере 1,5 млрд являются безрассудством для компании из индекса S&P500 (биржевой индекс, в который входят 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США). Об этом заявил основатель Tesla Илон Маск, комментируя инвестиции компании в криптовалюту.
Когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не станет искать что-то взамен. Биткоин — почти такая же ерунда, как и бумажные деньги. Ключевое слово — «почти». Чтобы было понятно, я не инвестор, я инженер, — написал Маск на своей странице в Twitter.
To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I donât even own any publicly traded stock besides Tesla.
However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldnât look elsewhere.
Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is âalmostâ.
Он добавил, что действия компании не отражают его мнения напрямую, но биткоин — это просто «менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».
Ранее стоимость биткоина выросла на 23% и превысила $37 тысяч после того, как Илон Маск 29 января упомянул криптовалюту на своей странице в Twitter. До публикации криптовалюта торговалась чуть выше $32 тысяч.
Как сообщал NEWS.ru, американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск снова стал богатейшим бизнесменом планеты, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса второй раз с начала текущего года.