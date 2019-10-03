https://static.news.ru/photo/62e7a3fe-e68c-11e9-8c99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прежде чем расширять действие налогового режима для самозанятых, нужно определить перечень профессий, где он будет применяться. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Перечень профессий должен быть фиксирован. Мы в таком случае будем готовы распространять этот механизм на субъекты РФ, — цитирует Силуанова РИА Новости .

На парламентских слушаниях глава ведомства отметил, что эксперимент по налогу для самозанятых, проходящий в четырёх российских регионах, «неплохо себя зарекомендовал». При этом он призвал обратить внимание и на некоторые риски.

Целый ряд предприятий теперь нанимают работников не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Такие я сам лично знаю случаи, — отметил Силуанов.

Самозанятыми с начала года зарегистрировались свыше 200 тысяч человек, из них большинство не были индивидуальными предпринимателями. Наиболее популярными сферами деятельности стали пассажироперевозка, сдача квартир в аренду, а также оказание услуг в области репетиторства, консультирования и рекламы.

Ранее Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также назвала удачным опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырёх пилотных регионах и предложила распространить его на всей территории России.