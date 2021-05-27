ФСИН объяснила фантастические зарплаты осуждённых

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Зарплата в 220 тысяч рублей у заключённого в Белгородской области — единичный случай, хотя в целом доходы осуждённых на принудительных работах выше, чем в колониях, и практически не отличаются от зарплаты обычных граждан. Так в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) прокомментировали свою же новость о высоких зарплатах заключённых. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время среди осуждённых к принудительным работам такие примеры заработных плат являются единичными. Этот осуждённый трудится на одном из предприятий Белгородской области, и его средняя зарплата составляет 140 тысяч рублей в месяц. Сумма в 224 тысячи рублей была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу, — сообщили в пресс-службе ФСИН.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников назвал такие зарплаты «фантастическими», поскольку заключённые в СИЗО и в колониях, по его данным, получают в среднем 3–7 тысяч рублей в месяц.

Сотрудники ФСИН на это ответили, что принудительные работы — сравнительно новый вид наказания, такие осуждённые проживают в исправительных центрах, а не в колониях и трудятся на обычных гражданских предприятиях, поэтому и зарплата у них гражданская.

Ранее во ФСИН сообщили, что средняя зарплата осуждённых, отбывающих наказание на объектах бизнес-организаций, превышает зарплату заключённых. Так, в Новгородской области она составляет 24 тысячи рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей. Но это далеко не предел. В ряде случаев она превышает и среднюю зарплату по региону. Так, имеются примеры получения осуждёнными заработной платы в размере 224 тысячи рублей (Белгородская область), 102 тысячи рублей (Новгородская область), 94 тысячи рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область).

В ведомстве также отметили, что для осуждённых к принудительным работам в 11 регионах РФ на объектах организаций к настоящему времени создано 715 мест. В исправительных же учреждениях содержится около 180 тысяч человек, которые могут быть освобождены в связи с заменой наказания в виде тюремного заключения на принудительные работы.