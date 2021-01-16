Финансист рассказала, куда выгодно вкладывать деньги в январе

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Финансовый советник Анна Харченко заявила, что в ситуации, когда снижается доходность депозитов и вводится налог на доход по вкладам, необходимо повысить свою финансовую грамотность, чтобы получить шанс зарабатывать. По её словам, только разобравшись в разнообразии рыночных инструментов, можно «обогнать инфляцию».

Одним из инструментов для зарабатывания денег является индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), отметила эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Харченко считает, что доходность средств, размещенных на нём, может обогнать депозиты более чем в два раза. Можно получить 13% доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу.

Даже с учётом самой консервативной доходности, такой, как у ОФЗ, получится больше 17%, — уверена эксперт.

Она добавила, что также в качестве инвестиций можно рассматривать акции. Компании в России платят акционерам щедро, а уровень дивидендной доходности на нашем рынке является одним из самых высоких в мире. Можно ждать и повышения дивидендов от ряда компаний США, где будет новый президент, считает Харченко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты назвали рублёвые вклады россиян самой провальной инвестицией года. Но, как известно, дополнительный доход никогда не бывает лишним. И, возможно, 2021 год окажется для сторонников традиционных инструментов сбережений более удачным. NEWS.ru разбирался, можно ли сегодня приумножить накопления с помощью банковского вклада и где искать высокие проценты.