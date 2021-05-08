Финансист объяснила, когда выгодно погашение кредита досрочно

https://static.news.ru/photo/4db4692e-b145-11eb-8fc8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Досрочное погашение кредита может быть выгодным, если совершить его в первой половине срока кредитования, заявила директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Анна Харнас в интервью «Российской газете».

Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг наоборот увеличивается. Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведёт к перерасчёту процентов и уменьшению переплат по ним, — пояснила финансист.

Сэкономить при погашении в конце срока выплаты не получится, поскольку в этот срок уже будут идти платежи по основному долгу, добавила Харнас. Что касается даты погашения, добавила она, то правильно сделать это в день очередного платежа по кредиту, чтобы банк не списал дополнительные проценты.

Ранее стало известно, что ставки по депозитам во второй половине года будут выше инфляции и основное повышение придётся на долгосрочные вклады. Рост ставок по кредитам будет сдерживаться за счёт конкуренции банков за хороших заёмщиков, считает кредитный специалист Ольга Ульянова. По её словам, такая же конкуренция развернётся и за вкладчиков, что подстегнёт рост депозитных ставок.