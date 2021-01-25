Финансист объяснил, ожидать ли подвоха от доллара

https://static.news.ru/photo/f757170e-5f6c-11eb-a4ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов заявил, что США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам. По его словам, из-за этого для Джо Байдена станет определяющим стимулирование американской экономики.

Поэтому можно ожидать продолжения вливания дешёвой долларовой ликвидности на рынок, отметил финансист в беседе с агентством ПРАЙМ.

А на фоне низких ставок доходности в США это можно расценивать как положительный сигнал для развивающихся рынков, которые, предлагая инвесторам повышенную доходность, могут ожидать увеличения инвестиционных притоков и, соответственно, спроса на локальные валюты, — считает Богданов.

Он добавил, что вероятно увеличение спроса и на российские активы, а, значит, укрепление курса рубля. Спрос на него может стать устойчивым, если Банк России не станет активно снижать ставку.

Рубль отличается повышенной волатильностью из-за санкционных рисков, поэтому при росте развивающихся валют он двигается в авангарде, а при падении становится аутсайдером. Также способствует волатильности рубля восстановление экспортно-импортных операций, подчеркнул Богданов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для оценки эффективности накоплений необходимо в первую очередь определиться с поставленными целями, сроками и ликвидностью вложений. Так считает старший преподаватель кафедры банковского дела частного вуза Дмитрий Ферапонтов. Среди наиболее безопасных и низкодоходных способов накопления Ферапонтов назвал банковские вклады в рублях.