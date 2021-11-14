Финансист объяснил, когда нужно будет срочно закупать доллары

Текущие цены не нефть не позволят рублю укрепиться до 68 рублей, поэтому россиянам не стоит ждать улучшения положения национальной валюты. Как рассказал агентству ПРАЙМ управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко, цены на энергоресурсы и так неплохо подросли в этом году, поэтому сейчас нужно ловить момент.

За последние несколько месяцев мы увидели существенный рост цен на энергоресурсы, что, естественно, привело к укреплению национальной валюты. Впервые в этом году мы получили возможность купить доллар ниже 70 рублей, — сказал экономист.

По его словам, этим нужно пользоваться и выгодно конвертировать рубли, чтобы создавать позиции в иностранных активах. Однако не стоит все деньги вбухивать только в валюту. На случай роста рубля можно закрепить успех и купить ещё больше валютных активов.

Ревенко также предостерёг россиян от покупки долларов перед периодом, когда могут понадобиться именно рубли.

Ранее аналитик Михаил Шульгин заявил, что в условиях роста цен сохранить и приумножить сбережения можно при эффективном портфеле валют. Он задействует потенциально более доходные валюты на определённом отрезке времени. Он пояснил, что из валют стран «Большой десятки» в эффективный портфель входят доллар США, канадский доллар и швейцарский франк.