Аналитик назвал доллар и швейцарский франк валютами для сбережений

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что в условиях роста цен сохранить и приумножить сбережения можно при эффективном портфеле валют. Он задействует потенциально более доходные валюты на определённом отрезке времени, пояснил аналитик в беседе с агентством ПРАЙМ.
Шульгин
От группы валют Emerging Markets в нашем портфеле российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ, — подчеркнул специалист.
Ранее стало известно, что рубль может просесть к доллару из-за угрозы коронавируса, заявил инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Новые локдауны могут негативно сказаться на нефтяных ценах, отметил эксперт. Кроме того, негативные сюрпризы возможны «в общерыночной плоскости в разрезе цен на энергоносители», в геополитике.