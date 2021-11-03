Аналитик назвал доллар и швейцарский франк валютами для сбережений

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Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила об обнулении пенсий иностранцев с 2023 года. Выплаты почти сразу прекратятся тем, чьё разрешение на пребывание в РФ к тому моменту истечёт, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Экономист объяснила, что Пенсионный фонд прекращает выплаты на основании документов, предоставленных МВД, которые не всегда приходят вовремя. Однако сейчас создаётся единый реестр сведений о населении, и с 2023 года иностранцам,...