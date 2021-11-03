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Аналитик назвал доллар и швейцарский франк валютами для сбережений

05:46, 07 ноября 2021
Аналитик назвал доллар и швейцарский франк валютами для сбережений Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что в условиях роста цен сохранить и приумножить сбережения можно при эффективном портфеле валют. Он задействует потенциально более доходные валюты на определённом отрезке времени, пояснил аналитик в беседе с агентством ПРАЙМ.

Шульгин пояснил, что из валют стран «Большой десятки» в эффективный портфель входят доллар США, канадский доллар и швейцарский франк.

От группы валют Emerging Markets в нашем портфеле российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ, — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что рубль может просесть к доллару из-за угрозы коронавируса, заявил инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Новые локдауны могут негативно сказаться на нефтяных ценах, отметил эксперт. Кроме того, негативные сюрпризы возможны «в общерыночной плоскости в разрезе цен на энергоносители», в геополитике.

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