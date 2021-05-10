Эксперты спрогнозировали рост популярности банковских вкладов

https://static.news.ru/photo/beef915a-b220-11eb-8300-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

По итогам текущего года объём вкладов россиян должен увеличиться на 8% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз экспертов Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Основной рост произойдёт во втором полугодии, а драйверами станут ожидаемое повышение ключевой ставки и замедление инфляции до 4,7–5,2%, — пояснил руководитель центра Дмитрий Тарасов.

Порядка 40% россиян наиболее выгодным и надёжным способом сбережения средств считают покупку недвижимости, однако приостановление части ипотечных программ и изменение ситуации на рынке может сместить инвестиции в сторону банковских вкладов.

По данным Центробанка, в I квартале средства россиян на вкладах и текущих счетах выросли на 900 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,1 трлн рублей.

При этом специалисты кредитных организаций полагают, что интерес населения к классическим сберегательным продуктам может увеличиться до 15–20% в этом году. По мнению аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, средства граждан в банках могут превысить 36 трлн рублей.

Ставки по депозитам во второй половине года будут выше инфляции и основное повышение придётся на долгосрочные вклады, заявила ранее кредитный специалист Ольга Ульянова. По её мнению, развернётся конкуренция за вкладчиков, что подстегнёт рост депозитных ставок. Всё это может привести к тому, что во втором полугодии вернутся реальные ставки по депозитам в положительную зону.

Застой по вкладам населения наблюдался уже в прошлом году, тогда как кредитование, наоборот, набирало рост. При этом банки прекрасно осознают, что им надо нарастить фонд, который после позволит наращивать кредит, и с этой точки зрения наиважнейшим ресурсом являются вклады населения.