Эксперт рассказал, что инвестировать в 2022 году лучше в золото

В 2022 году лучше инвестировать в золото: его цена растёт во время кризиса, а при этом можно подобрать подходящий способ вложений. Но в этом вопросе не стоит забывать о подводных камнях инвестиций в драгметалл, об этом рассказал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский, пишут РИА Новости.

На текущий момент в сознании инвесторов золото — это тихая гавань, актив, который растет, когда все остальные падают... Золото — актив испуганного инвестора, этакий госпиталь от инвестиционных тревог. Безусловно, те инвесторы, которые приобретали золото вместо других активов за пару месяцев до кризиса, правильно поступили, — отметил Сосновский.

При этом, по мнению эксперта, золото можно рассматривать как одну из частей консервативного портфеля и отвести на неё не более 15-20%. При этом долю своих вложений в золоте нужно поддерживать, постоянно пополняя и не обращая внимания на котировки, так как на него падает спрос в периоды роста иных активов.

В качестве одного из вариантов инвестиций в золото можно рассмеотреть приобретение акций фонда ETF: их не сложно купить или продать, рисков, возникающих при хранении металла, нет. В момент приобретения настоящего слитка, нужно будет заплатить 20% НДС. При этом даже небольшая царапина может заметно негативно повлиять на его стоимость. Пользователи обезличенных металлических счетов при этом имеют возможность покупать даже 1 грамм золота, но их страхования не предусмотрено, поэтому цена покупки и продажи сильно разнятся, а также у них нет физического обеспечения золотом. Еще один вид вложения денег — покупка БПИФ на золото.

Если этот БПИФ является российской ценной бумагой, то здесь возникает налоговый вычет по инвестиционному доходу при удержании позиции более 3 лет, — рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

При этом эксперт скептичен в отношении металлических инвестиций, он считает их «чисто спекулятивной историей», так как данный актив не генерирует деньги в виде дивидендов или купонов.

Поэтому на длинном горизонте ожидаемый доход от таких активов находится в лучшем случае на уровне инфляции, — подчеркнул Брагин.

По мнению специалистов, для инвестиций можно рассмотреть те металлы, которые используются в промышленности, например, платино-палладиевую группу.

Ранее сообщалось, что россиянам стоит в начале 2022 года для валютных инвестиций выбрать традиционные доллар, евро и прибавить к ним швейцарский франк.