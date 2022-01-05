Эксперт рассказал, что инвестировать в 2022 году лучше в золото

В 2022 году лучше инвестировать в золото: его цена растёт во время кризиса, а при этом можно подобрать подходящий способ вложений. Но в этом вопросе не стоит забывать о подводных камнях инвестиций в драгметалл, об этом рассказал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский, пишут РИА Новости.
На текущий момент в сознании инвесторов золото — это тихая гавань, актив, который растет, когда все остальные падают... Золото — актив испуганного инвестора, этакий госпиталь от инвестиционных тревог. Безусловно, те инвесторы, которые приобретали золото вместо других активов за пару месяцев до кризиса, правильно поступили, —отметилСосновский.
При этом, по мнению эксперта, золото можно рассматривать как одну из частей консервативного портфеля и отвести на неё не более 15-20%. При этом долю своих вложений в золоте нужно поддерживать, постоянно пополняя и не обращая внимания на котировки, так как на него падает спрос в периоды роста иных активов.
В качестве одного из вариантов инвестиций в золото можно рассмеотреть приобретение акций фонда ETF: их не сложно купить или продать, рисков, возникающих при хранении металла, нет. В момент приобретения настоящего слитка, нужно будет заплатить 20% НДС. При этом даже небольшая царапина может заметно негативно повлиять на его стоимость. Пользователи обезличенных металлических счетов при этом имеют возможность покупать даже 1 грамм золота, но их страхования не предусмотрено, поэтому цена покупки и продажи сильно разнятся, а также у них нет физического обеспечения золотом. Еще один вид вложения денег — покупка БПИФ на золото.
Если этот БПИФ является российской ценной бумагой, то здесь возникает налоговый вычет по инвестиционному доходу при удержании позиции более 3 лет, — рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
При этом эксперт скептичен в отношении металлических инвестиций, он считает их «чисто спекулятивной историей», так как данный актив не генерирует деньги в виде дивидендов или купонов.
Поэтому на длинном горизонте ожидаемый доход от таких активов находится в лучшем случае на уровне инфляции, — подчеркнул Брагин.
По мнению специалистов, для инвестиций можно рассмотреть те металлы, которые используются в промышленности, например, платино-палладиевую группу.
Ранее сообщалось, что россиянам стоит в начале 2022 года для валютных инвестиций выбрать традиционные доллар, евро и прибавить к ним швейцарский франк.