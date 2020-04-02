Экономист дал оценку вкладам в криптовалюту

https://static.news.ru/photo/6491b414-7580-11ea-aca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв не порекомендовал в настоящее время вкладываться в криптовалюту, потому что это ещё развивающийся, «дикий» рынок, который невозможно предсказать.

Я не думаю, что криптовалюта — это «тихая гавань», где можно заработать и сохранить. Скорее, это дикий рынок, — пояснил радио Sputnik Трещёв.

Он напомнил историю рынка ICO, где более 90% его участников оказались мошенниками, которые собрали деньги и ушли, оставив без проектов и денег всех, кто рассчитывал преумножить свои капиталы.

Как писал NEWS.ru, стремительное падение стоимости биткоина ниже $6000 за единицу говорит о благоприятном времени для покупки криптовалюты. Такого мнения придерживается блокчейн-консультант Денис Смирнов. По его словам, обратный отскок криптовалюты произойдёт после мая, когда нефть снова подорожает, а экономика оттолкнётся от дна и начнёт расти. Биткоин подешевел более чем на 20% и достиг отметки в $6139, а затем цена за единицу обрушилась ниже $6000. Такое падение фиксируется впервые с мая 2019 года.