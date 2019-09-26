С 1 октября 2019 года вступает в силу показатель долговой нагрузки (ПДН), его обязаны рассчитывать банки, микрофинансовые организации (МФО) и другие компании, которые могут выдавать россиянам займы или ссуды. ПДН должен учитываться, когда кредитору предстоит принять решение: выдавать человеку деньги под проценты или нет. Но в этой новации есть свои нюансы. News.ru разобрался, как внедрение показателя долговой нагрузки скажется на заёмщиках.

Прежде всего такая оценка долгового бремени понадобится, если человек планирует взять в кредит более 10 тыс. рублей либо если банк или МФО решили увеличить лимит по карте для действующего клиента.

В Центробанке объясняют, что эта мера принята из-за высоких темпов роста потребительского кредитования. Они значительно больше того, с какой скоростью растут реальные доходы граждан. Так, если кредитование, согласно оценкам ЦБ, увеличивается темпами около 24%, то доходы увеличиваются менее чем на 1%, по данным Росстата.

Из-за этого повышается доля выдачи кредитов заёмщикам, у которых и так велика долговая нагрузка. По оценкам Центробанка, ПДН более 80% имеют порядка 9% заёмщиков. Всё это создаёт риски как для должников, так и для банков. Регулятор хочет предотвратить дальнейшее накопление таких рисков.

Впрочем, кредитная нагрузка россиян, по данным Национального бюро кредитных историй, уменьшается: с 2015 года ежемесячные платежи сократились до 23% от дохода, или на 3,6 процентного пункта.

Сергей Булкин/News.ru

Россиянам с большой долговой нагрузкой станет сложнее получать кредиты, признают банкиры. Некоторые из опрошенных News.ru финансистов добавляют: скорее всего, для определённых категорий граждан увеличится стоимость заимствования денег, то есть процентная ставка.

Показатель долговой нагрузки вполне рационален и уже широко применяется в банковской практике для оценки платёжеспособности потенциальных заёмщиков, а ввиду того, что многие кредитные организации уже применяют аналогичные индикаторы, значительного увеличения потерь потенциальных заёмщиков из-за введения ПДН не предвидится, рассуждает начальник департамента оценки розничных рисков банка ТКБ Сергей Тараканов.

Однако по прогнозам ЦБ, темпы роста потребительского кредитования замедлятся примерно до 10% в следующем году, то есть практически вдвое в сравнении с нынешними показателями.

ПДН, безусловно, заметно охладит аппетиты основных игроков к столь активному кредитованию потому, что применение новых требований к резервированию на 3-4% снижает рентабельность этого бизнеса, отмечал ранее глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Если заёмщик уже сильно закредитован, то внедрение ПДН будет стимулировать банки и МФО активнее рефинансировать и реструктурировать выданные займы, рассуждает топ-менеджер банка из топ-20 по активам. Ведь при этом не нужно заново оценивать показатель долговой нагрузки, поясняет он.

Тем клиентам банков, кто в силу тех или иных причин не будет соответствовать утверждённым нормам ПНД, следует по возможности погасить имеющиеся кредиты либо привлечь платёжеспособных созаёмщиков, рекомендует Сергей Тараканов из банка ТКБ.