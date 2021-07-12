Центробанк ужесточит контроль за пополнением карт в банкоматах

Центробанк намеревается ужесточить контроль за пополнением карт в банкоматах и терминалах. Это связано с активизацией мошенников, сообщает РБК.

Злоумышленники используют схемы, которые провоцируют потенциальных потерпевших вносить деньги на свои счета через терминалы или банкоматы с функцией приёма наличных. Поэтому требуется дополнительное внимание к антифрод-процедуре.

Центробанк предлагает установить систему, которая анализирует каждую транзакцию и присваивает ей метку, характеризующую надёжность. Это будет распространено на все входящие платежи, включая переводы через терминалы.

Однако, сами банки усматривают сложность в системе проверки платежей. К тому же глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что банки возвращают очень мало похищенных средств, так как мошенники крайне быстро выводят полученные деньги.

Банк даже ничего не может сделать, если они выведены. И клиент, когда понимает, что он сделал, через некоторое время обращается в банк, а деньги уже давно не в этом банке, — пояснила руководитель ЦБ.

Ранее в Москве 42-летнего дворника театра имени Моссовета мошенники «развели» на 600 тысяч рублей. Мужчина попался на известной схеме: злоумышленник заявил, что на имя дворника кто-то пытается взять кредит и необходимо этому помешать.