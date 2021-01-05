Центробанк уточнил основания для блокировки счетов

https://static.news.ru/photo/0a48764e-5182-11eb-827c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регулятор уточнил признаки сомнительных операций, из-за которых банк имеет право приостановить проведение транзакций, отказать в них или даже расторгнуть договор с клиентом. В положении Центробанка содержится более 100 признаков таких операций. Документ должен вступить в силу в октябре.

Так, в список сомнительных впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты, а именно — регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание. Кроме того, добавлен пункт с операциями по исполнительным документам от приставов, нотариусов и от комиссий по трудовым спорам.

На сайте ЦБ также указано , что из перечня признаков сомнительных операций исключены нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчётов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг. Также перестали считать сомнительными случаи, когда клиент осуществляет банковскую операцию через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.

Как писал NEWS.ru, Центробанк ранее предложил способ упростить переход клиентов из одного банка в другой. Для этого ЦБ планирует проработать и внедрить «универсальный платёжный адрес». Ожидается, что эта система позволит клиентам получать денежные средства при изменении личных реквизитов. Этот механизм может быть запущен в случае востребованности на рынке. Помимо этого, должны быть определены условия перехода клиента в другой банк с автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты. Функционер полагает, что универсальным механизмом, который позволит беспрепятственно переводить платежи на новые реквизиты, является номер мобильного телефона — большинство пользователей банковских услуг в России имеет привязку номера к реквизитам.