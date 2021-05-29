Центробанк набросился на банковский сектор РФ с обвинениями в олигополии

https://static.news.ru/photo/87a9f704-0433-11ea-881f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что банковский сектор России олигополизирует рынок денежных переводов. В интервью «Известиям» он заявил, что в данный момент все подобные сервисы сконцентрированы в руках крупных российских банков, в том числе государственных.

Так, по данным регулятора, в эквайринге 71% операций приходится на лидера рынка, а 86% — на топ-5 банков РФ, что касается переводов, то 71% приходится на лидера и 90% — на топ-5.

Чтобы переломить эту ситуацию, в ЦБ придумали такие инструменты, как Система быстрых платежей (СБП) и цифровой рубль. Впрочем, эксперты, опрошенные изданием, уверены, что одной из причин уменьшения конкуренции стал сам регулятор, который отозвал множество лицензий.

Это отрицательно сказывается на конкуренции в секторе, что, в свою очередь, препятствует расширению спектра оказываемых финансовых услуг в стране и ведёт к завышению их стоимости, — отметил аналитик Игорь Додонов.

Он уверен, что эта ситуация отражается не только на эквайринге, но и на других сферах, например на стоимости межбанковских переводов.

Однако в России самые дешёвые переводы в другие страны, сообщил ранее Всемирный банк.

Антикризисные меры господдержки должны постепенно сворачиваться, иначе могут возникнуть «пузыри» на рынке кредитования. Об этом накануне сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.