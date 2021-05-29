Центробанк набросился на банковский сектор РФ с обвинениями в олигополии

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что банковский сектор России олигополизирует рынок денежных переводов. В интервью «Известиям» он заявил, что в данный момент все подобные сервисы сконцентрированы в руках крупных российских банков, в том числе государственных.
Так, по данным регулятора, в эквайринге 71% операций
Чтобы переломить эту ситуацию, в ЦБ придумали такие инструменты, как Система быстрых платежей (СБП) и цифровой рубль. Впрочем, эксперты, опрошенные изданием, уверены, что одной из причин уменьшения конкуренции стал сам регулятор, который отозвал множество лицензий.
Это отрицательно сказывается на конкуренции в секторе, что, в свою очередь, препятствует расширению спектра оказываемых финансовых услуг в стране и ведёт к завышению их стоимости, — отметил аналитик Игорь Додонов.
Он уверен, что эта ситуация отражается не только на эквайринге, но и на других сферах, например на стоимости межбанковских переводов.
Однако в России самые дешёвые переводы в другие страны, сообщил ранее Всемирный банк.
Антикризисные меры господдержки должны постепенно сворачиваться, иначе могут возникнуть «пузыри» на рынке кредитования. Об этом накануне сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.