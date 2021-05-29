16+

Рубрики

Медиа

Архив

Финансы

Центробанк набросился на банковский сектор РФ с обвинениями в олигополии

02:04, 30 мая 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что банковский сектор России олигополизирует рынок денежных переводов. В интервью «Известиям» он заявил, что в данный момент все подобные сервисы сконцентрированы в руках крупных российских банков, в том числе государственных.

Так, по данным регулятора, в эквайринге 71% операций приходится на лидера рынка, а 86% — на топ-5 банков РФ, что касается переводов, то 71% приходится на лидера и 90% — на топ-5.

Чтобы переломить эту ситуацию, в ЦБ придумали такие инструменты, как Система быстрых платежей (СБП) и цифровой рубль. Впрочем, эксперты, опрошенные изданием, уверены, что одной из причин уменьшения конкуренции стал сам регулятор, который отозвал множество лицензий.

Это отрицательно сказывается на конкуренции в секторе, что, в свою очередь, препятствует расширению спектра оказываемых финансовых услуг в стране и ведёт к завышению их стоимости, — отметил аналитик Игорь Додонов.

Он уверен, что эта ситуация отражается не только на эквайринге, но и на других сферах, например на стоимости межбанковских переводов.

Однако в России самые дешёвые переводы в другие страны, сообщил ранее Всемирный банк.

Антикризисные меры господдержки должны постепенно сворачиваться, иначе могут возникнуть «пузыри» на рынке кредитования. Об этом накануне сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео