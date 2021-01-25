ЦБ РФ повысил курс доллара США на 26 января до 74,86 рубля

https://static.news.ru/photo/3a8d2408-5f06-11eb-b4fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк РФ повысил курс доллара США на 26 января 2021 года до 74,86 рубля за единицу, что на 49,54 копейки превышает предыдущий показатель.

Официальный курс евро ведомство повысило на 73,71 копейки — до 91,1458 рубля.

Также на сайте регулятора обнародованы учётные цены на драгоценные металлы. Золото — 4 431,54 рубля за грамм, серебро — 61,84 рубля за грамм, платина — 2 632,24 рубля за грамм, палладий — 5 649,40 рубля за грамм. Международные резервы РФ, по данным на 15 января 2021 года, составляют $590,4 млрд. Ключевая ставка — 4,25% (с 27 июля 2020 года).

В первой половине февраля и в середине весны покупка долларов будет лучшей идеей, но ориентиром по курсу валюты станет уровень от 73 рублей до 68,5 рубля за доллар. С начала этого года доллар рос к большинству валют. Поэтому доходность по американским казначейским бумагам тоже выросла.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал россиянам, когда лучше покупать валюту для зарубежных поездок. По его словам, откладывать покупку не стоит, так как в ближайшем будущем возможно сильное ослабление рубля. Специалист заметил, что 25 января возможен откат стоимости валют на 50 копеек, однако после их рост возобновится.