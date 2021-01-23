Россиянам рассказали, когда покупать валюту для зарубежных поездок

https://static.news.ru/photo/007302e4-5e41-11eb-891e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал россиянам, когда лучше покупать валюту для зарубежных поездок. По его словам, откладывать покупку не стоит, так как в ближайшем будущем возможно сильное ослабление рубля.

Специалист заметил, что российская валюта может сильно потерять в цене из-за пандемии коронавирусной инфекции и неготовности инвесторов рисковать своими средствами. Коган уточнил, что 25 января возможен откат стоимости валют на 50 копеек, однако после их рост возобновится.

На текущий день курсы евро и доллара растут, и такое, скорее всего, продлится до конца месяца. В феврале, по прогнозам, рубль упадёт до минимальных значений с начала 2021 года, передаёт «Российская газета».

Для оценки рисков Коган рекомендует следить за ценами на нефть, особенно с учётом возвращения на рынок иранского сырья. Также он советует обращать внимание на заявление нового президента США Джо Байдена. Конечно, пока они не берутся в расчёт инвесторами, однако не исключено, что в будущем отношения между двумя странами могут ухудшиться, что тоже скажется на курсе валют.

Ранее NEWS.ru писал, что в ходе торгов на МосБирже курс доллара США достиг отметки в 75 рублей. При этом евро вырос на 1,4 рубля и достиг отметки в 91,25 рубля. Ослабление рубля происходит на фоне дешевеющей нефти.