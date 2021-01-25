Названо лучшее время для покупки долларов

https://static.news.ru/photo/97cd3b2a-5ea8-11eb-825c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первой половине февраля и в середине весны покупка долларов будет лучшей идеей, но ориентиром по курсу валюты станет уровень от 73 рублей до 68,5 рубля за доллар.

По словам начальника управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, с начала этого года доллар рос к большинству валют. Поэтому доходность по американским казначейским бумагам тоже выросла.

Рубль в такой ситуации не мог избежать ослабления. Однако решение Саудовской Аравии по ограничению собственной добычи отправило резко вверх котировки нефти, что оказало поддержку российской валюте, — сказал аналитик в беседе с агентством ПРАЙМ.

Сейчас американская валюта торгуется за 73,5–75,0 рубля за единицу, это немного выше сильного уровня поддержки 73,0, от которого он уже два раза отскакивал в декабре прошлого года.

Эксперт уточнил, что на рубль сейчас могут оказать давление восстановление добычи Саудовской Аравией, снижение глобального спроса на сырьё из-за коронавируса или санкции.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал россиянам, когда лучше покупать валюту для зарубежных поездок. По его словам, откладывать покупку не стоит, так как в ближайшем будущем возможно сильное ослабление рубля. Специалист заметил, что 25 января возможен откат стоимости валют на 50 копеек, однако после их рост возобновится.