Билл Гейтс нанёс удар по Uber и Alibaba

https://static.news.ru/photo/a1841eda-081a-11ea-bdbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Böhmer/dpa

Один из богатейших людей планеты — основатель Microsoft Билл Гейтс решил избавиться от акций китайской корпорации Alibaba и агрегатора такси Uber. Семейный фонд Bill & Melinda Gates Foundation пересмотрели своё отношение и к другим ценным бумагам, в которые они вкладывались.

Так Гейтс с супругой решили распродать половину своих бумаг компании Apple. Об этом говорится в сообщении, которое он подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Бумаги Alibaba выбыли из состава портфеля несмотря на то, что за пакет фонд в своё время получил 128,5 млн долларов. А заработал на нём 21,1 млн долларов.

Также миллиардер частично распродал бумаги таких эмитентов, как Amazon, телекоммуникационной компании Liberty Latin America, инвесткомпании Berkshire Hathaway и строительно-логистического холдинга China Metro-Rural Holdings.

Как пишут, СМИ отказ от бумаг многих компаний принесёт им серьёзные неприятности, но возможно, не отразятся на положении корпораций в долгосрочной перспективе.

В то же время фонд Билла и Мелинды Гейтс на 40% нарастил долю в американской медико-биологической компании Schrodinger.

Как ранее писал NEWS.ru, Билл Гейтс назвал сложнейшую проблему человечества. По его словам, к 2050 году мир должен достичь климатической нейтральности, что является нелёгкой задачей.