https://static.news.ru/photo/994c1302-704d-11eb-b620-96000091f725_660.jpg Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press

Основатель компании Microsoft, благотворитель Билл Гейтс назвал сложнейшую проблему человечества. По его словам, к 2050 году мир должен достичь климатической нейтральности, что является нелёгкой задачей.

Это самая трудная проблема, которая когда-либо стояла перед человечеством, потому что физически экономика мира — цемент, сталь, транспорт, сельское хозяйство — всем этим секторам предстоит меняться, — сказал Гейтс.

Он подчеркнул, что для достижения этой цели необходима модернизация всех производств, а также введение инноваций и их масштабирование. Помимо этого требуется проведение политики климатической нейтральности. Только в этом случае, по словам основателя Microsoft, удастся реализовать эту задачу к 2050 году, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс заявил о намерении инвестировать в ближайшие пять лет около $2 млрд на борьбу с изменением климата. Средства он планирует вложить в стартап-компании и другие проекты.

Предприниматель также призвал увеличить в пять раз глобальные государственные инвестиции в научные исследования — как минимум до $110 млрд в год. И направить их на развитие возобновляемых источников энергии по всему миру.

До этого Билл Гейтс назвал две новые угрозы, которые в недалёком будущем могут стать серьёзными вызовами для населения Земли. Шесть лет назад Гейтс заявлял, что риск появления опасного заболевания для человечества куда опаснее риска масштабной войны в мире. А в новом интервью Билл Гейтс сообщил, что угрозами для человечества в скором будущем могут стать климатические изменения и биотерроризм.