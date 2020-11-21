Банки придумали способ увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги

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Ассоциация банков России (АБР) отправила ЦБ РФ проект закона, увеличивающий шансы граждан вернуть деньги, украденные злоумышленниками со счетов с помощью социальной инженерии, рассказали представители АБР.

По данным ЦБ, в 2019-м кредитные организации вернули жителям РФ только каждый седьмой рубль, переведённый без их разрешения. Низкий уровень компенсаций объясняется добровольной передачей информации клиентам мошенникам, использующим социальную инженерию. А если человек сам скомпрометировал данные карты или дистанционного обслуживания, то финансовое ведомство по закону имеет право не возвращать ему деньги, пишет РИА Новости.