Запашный рассказал о дрессировщике без ног, комментируя историю Костомарова Дрессировщик Запашный предположил, что фигурист Костомаров сможет остаться в любимом деле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аскольд Запашный

Дрессировщик Аскольд Запашный предположил, что его друг, фигурист Роман Костомаров, столкнувшийся с некрозом ног, мог бы так или иначе продолжить карьеру в любимом деле. В разговоре с порталом MSK1.ru Запашный вспомнил, как дрессировщик из его цирка Виталий Смолянец тоже лишился ног, спасая на дороге человека, но позже встал на протезы и продолжил работу с животными.

Изначально Виталий не хотел жить, но мы его поддержали морально и финансово, в результате он встал на протезы, взял в руки костыли и начал работать с хищными животными, — рассказывает Запашный.

При этом артист признает, что ситуация Костомарова неординарная, поскольку для фигуриста невозможно установить такой протез, который полностью восстановил бы функциональность и позволил продолжить занятия спортом. Тем не менее Запашный уверен, что его друг сможет найти себя на тренерском поприще.

Вполне возможно, что Роман сможет заняться какой-то преподавательской деятельностью. Но он еще молодой мужчина, 8 февраля ему исполнилось 46 лет, и для него важно выступать самому. Здесь надо только лично с Ромой разговаривать, понимать, в каком состоянии он выйдет из этой ситуации и какие есть варианты. А мы все будем помогать ему строить новую жизнь. Хотя сейчас говорить об этом, конечно, рано, — отметил Запашный.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров тяжело переносит осложнения от респираторного заболевания, которое он лечил нырянием в прорубь. У спортсмена диагностирован некроз конечностей. 10 февраля сообщалось, что фигурист дал согласие на ампутацию пальцев рук. До этого было известно об ампутации ступни. Медики не решаются отключать Костомарова от аппарата искусственной вентиляции легких.