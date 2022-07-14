Медиалига головного мозга: что привело Плющенко в блогерский проект Все больше профессиональных спортсменов рвутся в медиафутбол

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Плющенко

Несколько месяцев назад о футбольной Медиалиге знали единицы. Сейчас о ней говорят все. После успешного первого сезона многие знаменитые спортсмены изъявили желание присоединиться к стремительно развивающемуся проекту. В числе заинтересованных оказался и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Тренер по фигурному катанию уже ведет переговоры с одним из клубов Медиалиги. Зачем Плющенко вдруг подался в футбол и как новый проект отразится на его тренерской деятельности?

Что такое Медиалига

Медиалига — это футбольный проект, который возник всего несколько месяцев назад. Десять команд, каждая из которой состоит из блогеров, артистов и профессиональных футболистов, рубятся между собой. Главная привлекательность лиги состоит в интересной и нетривиальной подаче продукта. Огромное количество операторов на игре обеспечивают очень качественную и разноплановую картинку, микрофоны на судьях и создают эффект присутствия, а различные челленджи добавляют разнообразия к привычному формату. Отдельного внимания заслуживают пресс-конференции, на которых всегда происходят жаркие споры в стиле треш-тока.

Благодаря такому открытому и свободному формату Медиалига очень быстро выстрелила. Только вдумайтесь: полуфинал 2DROTS — «На спорте» на пике трансляции на YouTube смотрело более 100 тыс. человек, а на финале 2DROTS — Basement присутствовало 11 тыс. зрителей. Некоторые матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) не дают таких показателей.

Уже в первом сезоне Медиалиги принимали участие многие профессиональные футболисты (даже действующие футболисты РПЛ): Денис Глушаков, Дмитрий Тарасов, Андрей Ещенко, Сергей Давыдов. Во втором сезоне «профиков» станет еще больше. Кто планирует заявится? Юрий Жирков как игрок (легенда гласит: когда-нибудь Жирков перестанет играть в футбол — и наступит конец света), Александр Мостовой как тренер, Георгий Джикия и Александр Соболев как президенты команды «Бей Беги». Идут разговоры также о возможном появлении в Медиалиге клуба Александра Кокорина.

Плющенко в Медиалиге — реальность

Но интерес к проекту проявляют не только футболисты, но и представители других видов спорта. На днях известный промоутер Камил Гаджиев заявил, что хочет заявить в лигу команду ММА. Уже известно, что в качестве амбассадора клуба «Катюша» выступит чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная. А вот ее бывший тренер Евгений Плющенко собирается войти в лигу основательно — он планирует стать полноценным игроком команды. Если сторонам удастся договориться, то мы увидим Плющенко в новом сезоне в «Броукбойз».

Я до сих пор в стадии переговоров с командой из футбольной Медиалиги. Если мы договоримся, то поеду на сбор. Хочу пройти подготовку с командой, ощутить процесс. <...> У меня есть мысль пройти сезон с «БроукБойз». Но пока надо обговорить все моменты, потому что у меня есть тренерский график. Да и сезон никто не отменял. Совместить все будет сложновато, но я попытаюсь это сделать. Просто ко мне еще несколько команд зашли на переговоры — сейчас думаю. Я свободный агент, а менеджер у меня самый сильный — Яна Рудковская, моя жена, — заявил Плющенко.

Эту информацию подтверждает глава «БроукБойз» Дмитрий Егоров. Он отмечает, что переход Плющенко — почти решенный вопрос.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Плющенко

Зачем это Плющенко

Наверняка в первую очередь Плющенко (и Рудковскую, конечно) привлекает в этом проекте медийная составляющая. Здесь большая и молодая аудитория, здесь спонсоры, здесь возможность прокачивать себя в роли треш-токера. Как мы помним, именно Евгений был первым, кто начал развивать этот жанр в фигурке: громкие высказывания в СМИ, нападки на противоборствующий тренерский штаб, вызовы на бой хореографа Алексея Железнякова.

Мелиалига может стать хорошей платформой для раскрутки собственного бренда и бренда собственной академии по фигурному катанию «Ангелы Плющенко». Подобные громкие и яркие истории привлекают чету Плющенко — Рудковских.

К тому же не лишним будет отметить, что тренер по фигурному катанию является страстным поклонником футбола. Он давний болельщик «Ювентуса». Несколько лет назад ездил на базу туринского клуба, где встречался со своим футбольным кумиром Алессандро Дель Пьеро. Впрочем, Плющенко любит не только смотреть футбол, он в него также играет. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию несколько раз принимал участие в товарищеских встречах с легендами футбола и выглядел весьма прилично в этих встречах. В общем, опыт имеется.

Коллаборация Плющенко и Медиалиги имеет все шансы на успех. Причем с обеих сторон (как для лиги, так и для самого спортсмена). Единственный вопрос, который беспокоит: как ему удастся совмещать участие в матчах со своей тренерской деятельностью?

Да, мы прекрасно помним, что в грядущем сезоне не будет международных стартов, но внутренних турниров все равно достаточно. К тому же академия у Плющенко немаленькая, учеников много. Все это дело требует внимания, времени и полной самоотдачи. Справится ли Плющенко?

Ответ на вопрос мы получим только после старта нового сезона. Ждать, собственно, осталось два месяца.