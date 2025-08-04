Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 16:53

Екатеринбуржец напал на судью на соревнованиях дочери

В Екатеринбурге мужчину будут судить за избиение судьи на соревнованиях дочери

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, который избил судью на соревнованиях по фигурному катанию, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. Мужчину обвиняют в хулиганстве с применением насилия, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, вечером 23 апреля мужчина напал на тренера по фигурному катанию во время спортивных детских мероприятий в павильоне выставочного центра. Пострадавший был судьей на соревновании, в котором участвовала дочь обвиняемого.

Фигурант, применяя насилие к тренеру, выкрутил ему кисть руки, после чего нанёс тренеру удар рукой в область головы, а также удар ногой в область локтя потерпевшего, причинив пострадавшему физическую боль, — говорится в сообщении.

Ранее МВД Башкирии сообщило, что в Уфе 40-летний мужчина причинил телесные повреждения несовершеннолетнему. Отец избил палкой мальчика, с которым у его дочки случился конфликт. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ, квалифицируемой как хулиганство.

До этого женщина избила маленькую девочку ремнем на видео и попала в руки полиции. В МВД России уточнили, что личность россиянки из Тюмени установлена.

избиения
нападения
Екатеринбург
судьи
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX стала первой в России певицей с личным вертолетом
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
В Европе признали потерю Украиной части территорий
«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев
«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона
NASA продлит контракт на языковую поддержку в России
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.