Екатеринбуржец напал на судью на соревнованиях дочери В Екатеринбурге мужчину будут судить за избиение судьи на соревнованиях дочери

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, который избил судью на соревнованиях по фигурному катанию, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. Мужчину обвиняют в хулиганстве с применением насилия, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, вечером 23 апреля мужчина напал на тренера по фигурному катанию во время спортивных детских мероприятий в павильоне выставочного центра. Пострадавший был судьей на соревновании, в котором участвовала дочь обвиняемого.

Фигурант, применяя насилие к тренеру, выкрутил ему кисть руки, после чего нанёс тренеру удар рукой в область головы, а также удар ногой в область локтя потерпевшего, причинив пострадавшему физическую боль, — говорится в сообщении.

Ранее МВД Башкирии сообщило, что в Уфе 40-летний мужчина причинил телесные повреждения несовершеннолетнему. Отец избил палкой мальчика, с которым у его дочки случился конфликт. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ, квалифицируемой как хулиганство.

До этого женщина избила маленькую девочку ремнем на видео и попала в руки полиции. В МВД России уточнили, что личность россиянки из Тюмени установлена.