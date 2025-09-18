«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 09:59

Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька

Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька Фото: Shutterstock/FOTODOM

Редька для похудения — это доступный и полезный продукт, который помогает снизить вес без строгих ограничений. Она содержит минимум калорий и максимум пользы: всего около 20 ккал на 100 граммов, при этом богата клетчаткой, витаминами и эфирными маслами. Благодаря этому редька отлично утоляет голод, ускоряет обмен веществ и мягко очищает организм от токсинов.

Польза редьки для похудения

Одним из главных преимуществ редьки является ее способность улучшать работу пищеварительной системы. Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, выводит лишнюю жидкость и помогает бороться с отеками. Витамины группы В и калий поддерживают правильный обмен веществ, а эфирные масла ускоряют расщепление жиров и предотвращают их накопление.

Включение редьки в рацион помогает быстрее достичь стройности без вреда для организма. Она также поддерживает иммунитет, укрепляет сосуды и регулирует уровень сахара в крови, что особенно важно для тех, кто худеет.

Что приготовить из редьки для похудения

Чтобы редька приносила пользу и радовала вкусом, можно приготовить легкий салат. Для него потребуется 200 граммов черной редьки, одно зеленое яблоко, половина огурца, чайная ложка лимонного сока, немного свежей зелени и столовая ложка йогурта без сахара. Редьку натирают на крупной терке, яблоко и огурец нарезают тонкими ломтиками, все смешивают, заправляют лимонным соком и йогуртом. Такой салат получается свежим, легким и идеально подходит для ужина или перекуса.

Регулярное употребление блюд из редьки для похудения помогает не только сбросить лишний вес, но и улучшить общее самочувствие. Этот корнеплод становится незаменимым помощником в диетическом питании, сохраняя баланс между пользой и вкусом.

Ранее мы опубликовали рецепт вкусной жареной картошки с грибами.

овощи
похудение
салаты
рецепты
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта тема, которую затронет Путин на заседании ВПК
Москвичи пожаловались Собянину на непристойные светофоры
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в $100 тыс.
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.