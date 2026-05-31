Одуванчики, изыдите: простой способ избавиться от сорняков без химии

Как избавиться от одуванчиков без химии
Надоели одуванчики, заполонившие дачный участок? Существует простой способ избавиться от навязчивых сорняков. Никакой химии, так что за газон и грядки можно не переживать!

Как избавиться от одуванчиков

Если вы косили одуванчики, то наверняка знаете, что так от сорняков не избавиться: это только усиливает их рост. Но существуют три простых способа вытравить сорняки с участка. Понадобятся копеечные ингредиенты и минимум свободного времени:

  1. Добавьте в крутой кипяток 2 ст. л. соли. Стебли одуванчиков срежьте, а корни залейте обжигающей водой. Затяните одуванчики темной пленкой. Уже через 12 часов сорняки погибнут.
  2. Возьмите 500 мл 9-процентного уксуса, добавьте 1 ч. л. средства для мытья посуды и 50 г поваренной соли. Побрызгайте одуванчики в первой половине дня и наблюдайте за тем, как к вечеру сорняки почернеют и погибнут.

Вы также можете приобрести специальный корнеудалитель. Он помогает вывернуть из земли сорняки, не оставляя корешков.

Елизавета Макаревич
