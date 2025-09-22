«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 05:15

Тайны снов: падение с высоты и его значение для вашей судьбы

К чему снится падение с высоты? Насмерть? К чему снится падение с высоты? Насмерть? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Падение с высоты во сне — многогранный символ, который имеет массу трактовок. По Миллеру, такое видение и сильный испуг предвещают преодоление серьезных трудностей и большую удачу, но если вы поранились — это к утрате близких. Сонник Цветкова сулит горькие сожаления и потери, а падение в пропасть или воду — к неприятностям и провалу надежд. Фрейд связывает такие сны с сексуальными переживаниями и неудачами в интимной жизни.

Падение с высоты насмерть часто интерпретируется как символ:

  • серьезных жизненных испытаний;

  • потери контроля;

  • глубокого разочарования.

Однако некоторые источники указывают, что такое сновидение может символизировать кардинальный перелом и избавление от старых проблем.

Для мужчины падение с высоты во сне, по Фрейду, может указывать на страх неудач в постели или сомнения в своих мужских силах. Для женщины же подобный сон трактуется как знак неразделенной любви (особенно к женатому мужчине) или упущенной возможности.

Важно учитывать контекст и детали сновидения, а также эмоции, которые вы испытывали, чтобы дать наиболее точное толкование. Помните, что сны — это часто отражение наших внутренних страхов, тревог и переживаний.

Ранее мы рассказали, к чему снится первый снег.

Елизавета Макаревич
