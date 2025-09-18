«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 05:50

Первый снег во сне: тайные знаки для женщин и мужчин

К чему снится первый снег? К чему снится первый снег? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Первый снег во сне символизирует неожиданные перемены и новые начала. Для женщин этот сон часто предвещает романтическое свидание или беременность, особенно если снегопад обильный и чистый. Для мужчин такой сон может указывать на прибыльное дело или финансовые возможности, но также на необходимость осторожности в делах.

По соннику Миллера, первый снег сулит спокойную жизнь без потрясений, а по Фрейду — связан с темой зачатия и сексуальности . Важно обращать внимание на детали:

  • чистый снег предсказывает успех;

  • грязный снег — к сплетням или конфликтам;

  • тающий снег – к разрешению проблем;

  • сугробы сулят скорое счастье.

Если снег выпал не в сезон, это предупреждает о возможных убытках. Для точного толкования учитывайте свои эмоции во сне и текущие жизненные обстоятельства.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
