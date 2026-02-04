Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 01:55

Гороскоп на 4 февраля: Львов ждут сюрпризы, а Водолеям — беречь энергию

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: 4 февраля — Овнам проявить терпение, а Ракам — не поддаваться унынию Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: 4 февраля — Овнам проявить терпение, а Ракам — не поддаваться унынию Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака советует заглянуть внутрь себя. День хорошо подходит, чтобы прислушаться к своим ощущениям и подумать о планах. Чтобы сориентироваться в ситуации, мы предлагаем точный гороскоп на сегодня, который объединяет советы для мужчин и женщин каждого знака.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов предупреждает, что возможны трения с окружающими. Сохраняйте спокойствие и избегайте споров. Вы сегодня в центре внимания, будьте терпеливы. Вечер принесет приятные встречи и удовольствия.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельцов рекомендует в делах действовать проверенными способами, чтобы не рисковать финансами. Вы полны решимости завершить начатое, и мелкие проблемы вам не помешают. Это также отличный период для романтики.

Гороскоп на 4 февраля: наводим уют дома, производим переоценку ценностей Гороскоп на 4 февраля: наводим уют дома, производим переоценку ценностей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов говорит, что будет сложно везде успеть. Помогайте другим, если вас просят. Также стоит присмотреться к своему окружению, а потом выделить время на то, чтобы побыть в одиночестве и понять свои истинные желания.

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков предрекает напряженный день. Не поддавайтесь подозрительности и унынию. Избегайте встревать в чужие конфликты на работе. Поддержите того, кто в этом нуждается, и тогда вы сможете решить все свои задачи.

Лев

Гороскоп на сегодня для Львов приготовил вам роль того, кому многие будут жаловаться. Не старайтесь помочь всем сразу и раздавать советы. При этом вас ждут приятные сюрпризы и новые возможности, особенно в работе. Вечером побалуйте себя чем-нибудь приятным.

Гороскоп на 4 февраля Гороскоп на 4 февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев настаивает, что вам пора подумать об отдыхе, чтобы не выгореть. Не беритесь за дела, которые могут испортить отношения с близкими. Будьте избирательны в вопросах доверия окружающим, а серьезные перемены в имидже или доме лучше отложить.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов обещает удачу и в работе, и в личных делах. Используйте свои сильные стороны, чтобы добиться нужного от коллег. Вечер посвятите домашним, это восстановит силы. Можно заняться садоводством или чем-то похожим.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов предвещает напряженный, но успешный день. Утренние деловые встречи пройдут хорошо. Главное — быть дипломатичным с окружающими и не бросать начатые дела. Вечером создавайте уют дома.

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: 4 февраля Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: 4 февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов советует не упускать открывающиеся возможности. Встреча со старым другом поднимет настроение. Смело берите выходной для небольшого путешествия, новые впечатления вернут вам внутренний баланс.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов говорит о возможном выгодном предложении. Не торопитесь с решениями и не давите на других. Приятные воспоминания подарят светлые чувства. Делитесь идеями, но не забывайте об отдыхе и прогулках.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев предупреждает, чтобы вы не дали втянуть себя в чужие споры. Вашего ума хватит на решение сложных задач. Не позволяйте другим решать за вас. Вечером займитесь своим здоровьем и восстановите энергию.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб предлагает взглянуть по-новому на отложенные дела. Старайтесь контролировать эмоции, чтобы сохранить мир в отношениях. Пересмотрите свое окружение, а вечер посвятите себе, чтобы расслабиться.

Ранее мы рассказали, как избежать войны с соседями по саду при размещении построек на участке.

астрология
гороскопы
знаки зодиака
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онколог рассказал о спасении в России даже безнадежных онкобольных
«Cдержал свое слово»: Трамп высказался об одном обещании, которое дал Путин
Империя взяток похоронит режим: Зеленский признал провал «бусификации»
Небензя выразил тревогу в связи со словами Гутерриша о Крыме и Донбассе
Удар ВСУ по Белгороду привел к отключению водоснабжения в городе
«Простите за мат»: как Шарапова, Сафин и Бублик ругались на корте
Онколог рассказал о появлении в России уникальных препаратов от рака
В Минстрое предупредили россиян о новой схеме мошенничества с отоплением
«Маньяки на Банковой»: Захарова напомнила ЕС о жизни детей в ДНР
СК завел дело в связи с перестрелкой на Рублевке
Стало известно, кого США отправили на переговоры с Россией и Украиной
Турэксперт ответила, можно ли тратить необходимые для получения визы деньги
«Безнадежные пациенты живут годами»: как ученые из России побеждают рак
В России выявили случай лихорадки чикунгунья
Убийство сына Каддафи: что известно о смерти наследника экс-главы Ливии
В Абу-Даби приземлился самолет с российской делегацией
Бывший муж Джилл Байден обвиняется в убийстве жены
Сын убил: как жила и ушла звезда фильма «Тени исчезают в полдень» Завьялова
Движение по Крымскому мосту перекрыли
В Белом доме рассказали о позиции Индии по поводу закупки нефти у США
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.