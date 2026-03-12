Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 02:00

Фаза Луны сегодня, 12 марта 2026 года. Чистка дивана для кота и романтика

Фаза Луны сегодня 12 марта, какая сегодня Луна: чистим кошачий диван и идем на свидание Фаза Луны сегодня 12 марта, какая сегодня Луна: чистим кошачий диван и идем на свидание Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 12 марта, в 04:35 мск Луна вступает в 23-и сутки текущего лунного цикла. Они будут длиться до 05:16 13 марта.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Луна продолжает катиться на убыль — на небосклоне в эти дни виден ущербный месяц, похожий на букву «С». А управлять спутником Земли сегодня начнет упорный и настойчивый Козерог.

Рекомендации для 23-го лунного дня

Сегодня предсказывается день, наполненный динамической энергией. Тем не менее не стоит забывать, что именно в этот период могут проявляться негативные черты характера людей. Будьте осторожны с агрессией, хамством и грубостью. Взаимодействия между людьми в этот день будут во многом определяться эмоциями — крайние проявления таких чувств, как любовь, ненависть, зависть и ревность, могут привести к непредвиденным осложнениям и конфликтам в отношениях.

Здоровье и уход за собой

Возможны обострения заболеваний мочеполовой системы, проблемы с иммунной системой и позвоночником. Если сегодня проявятся недомогания, лучше не игнорировать их. Посещение косметического салона стоит отложить, а в спортзале следует избегать чрезмерных нагрузок.

Работа и финансовые дела

Сегодня удачно пойдет продолжение ранее начатых дел. Однако реализацию новых проектов, заключение сделок и переговоры лучше отложить на более удачное время. Важно строго следовать данным обещаниям и выполнять условия контрактов.

Фаза Луны сегодня, 12 марта 2026 года. Чистка дивана для кота и романтика Фаза Луны сегодня, 12 марта 2026 года. Чистка дивана для кота и романтика Фото: Shutterstock/FOTODOM

Любовь и свадьба

Сегодня не самый удачный день для заключения брака. Тем не менее парам, которые в отношениях уже долго, лучше организовать романтический ужин. А вот тем, кто только начал встречаться, лучше перенести встречу, чтобы избежать ненужных ссор по мелочам.

Природа

Рыбалка может принести удовольствие, однако, скорее всего, улов будет незначительным. Огородникам стоит запланировать сельскохозяйственные работы в соответствии с рекомендациями лунного календаря. Владельцам домашних животных рекомендуем уделить внимание уборке тех мест в квартире, где их любимцы проводят больше времени.

Ранее мы рассказывали, с помощью каких надежных приложений можно спокойно платить за ЖКУ удаленно.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
