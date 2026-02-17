Вторник — «Заигрыш»: традиции второго дня Масленицы

Масленица — сытный праздник длиной в неделю, каждый день принято отмечать особым образом. Рассказываем, как в народе проводили второй день Масленичной недели — вторник Сырной седмицы.

Как называется вторник Масленичной недели

Второй день Масленичной недели известен как «Заигрыш» (иногда его также называют «Заигрыши»). Такое название дано ему неслучайно. Этот день посвящали веселью — играм. А юноши и девушки, не имеющие пары, присматривались друг к другу и заигрывали с теми, на кого положили глаз.

Традиции «Заигрыша»

Если понедельник Масленицы еще проводили в делах: приводили в порядок дом и готовили площади к гуляньям, то во вторник начиналось веселье. В центре городов и сел уже стояли ледяные горки и карусели, были возведены костры для прыжков через огонь и хороводов. На улицах также появлялись скоморохи и ряженые. Они стучались в дома и зазывали жильцов повеселиться вместе со всеми. Таких гостей по традиции надо было усадить за стол и накормить.

К слову о еде. Если в понедельник, «Встречу», первый блин отдавали усопшим предкам, то во вторник все лакомства полагались живым. Более того, столы в этот день должны были ломиться от яств. А все потому, что те, кого не интересовали гулянья и игры, приглашали домой гостей: родственников, друзей или соседей. И богатый стол символизировал уважение хозяина к посетителям.

Наконец, на «Заигрыш» искали себе пару. Юноши приглядывались к незамужним девушкам и выбирали себе невест. Те, кому удалось найти пассию, образовывали пары. Однако свадьбу они играли в лучшем случае через полтора месяца. А все потому, что сразу за Масленицей следуют Великий пост и Пасха, во время которых запрещено венчаться.

Теперь вы знаете, как в народе проводили вторник Масленицы. Некоторые из этих обрядов остались в прошлом. Но традиция готовить обильные кушанья и встречать гостей жива по сей день.

Почему блин — это символ Солнца на Масленицу?

Гулянья, призванные прогнать зиму и встретить весну, появились у язычников по всему миру в глубокой древности. Однако блины как символ Масленицы пекут только восточные славяне. Секрет этого кроется в том, что именно восточные племена язычников почитали одним из главных богов Ярилу — бога солнца. А поскольку именно на Масленицу отмечали приход весны, тепла и солнечных дней, блины, похожие на солнечный диск, стали главным символом этого праздника.

Кроме этого, блины у славян считались еще и поминальной пищей. Масленица же одновременно была проводами зимы, чучело которой сжигали на костре, а затем поминали блинами «усопшую».

Считалось, что, съедая масленичный блин, человек поминает умершую зиму, прославляет бога солнца Ярилу и одновременно заряжается частицей энергии божества, ведь блины пекли из пшеничной муки, а богатый урожай пшеницы был невозможен без достаточного количества тепла и света.

