Великий Четверг Страстной седмицы — 2026: смысл, традиции, что запрещено

Миновало уже три дня Страстной седмицы, и пришло время Великого четверга — дня духовного и физического очищения, усердного труда души и приготовления пасхальных яств. О значении этого дня, а также о том, что можно и нельзя делать в Великий Четверг, читайте в материале NEWS.ru.

Евангельские события: Тайная вечеря, омовение ног, предательство Иуды

В центре церковного предания этого дня лежат события, развернувшиеся в Иерусалиме две тысячи лет назад. Именно в этот день Спаситель собрал Своих ближайших учеников в горнице, чтобы разделить с ними последнюю трапезу. Это значимый факт, необходимый для понимания того, что означает Великий четверг. Этот день стал днем прощания. Он был полон одновременно и невыразимой любви, и предчувствия грядущей трагедии.

Во время прощальной трапезы Сын Божий установил основополагающее церковное таинство — Причастие (оно же Причащение или Евхаристия). Он преломил хлеб и поднес чашу с вином, назвав их Своим Телом и Кровью, и заповедал ученикам совершать то же самое, поминая его. И последующие поколения христиан стали следовать завещанию Христа. Они соединяются с Богом через причащение Святых Даров и по сей день. Так слились воедино Тайная вечеря и установление Евхаристии. Подробно о подготовке к таинству Причастия читайте в нашем материале.

Однако горница, в которой прошла Вечеря, стала местом не только великого единения. Здесь же проявилась глубина человеческого падения. Учитель, предвидя предательство, указал на того, кто должен был выдать Его. Иуда Искариот, уже ослепленный сребролюбием, принял кусок хлеба из рук Спасителя и вышел в ночь, символически уходя из света во тьму.

Следующим евангельским эпизодом этого дня стало символическое омовение ног. Господь, показывая пример абсолютного смирения, препоясался полотенцем и стал омывать ноги ученикам, включая Петра, который поначалу сопротивлялся. В этом действии раскрывалась суть служения: истинное величие заключается не в обладании властью, но в готовности служить ближнему до конца. Эти события задали духовную тональность всему дню, который верующие называют Великим четвергом Страстной недели.

Богослужение: особый чин омовения ног и литургия Василия Великого

Богослужебная жизнь в Великий четверг наполнена символизмом. Это позволяет прихожанам стать непосредственными участниками евангельских событий. Утром в кафедральных соборах и многих храмах совершается редкий и глубоко трогательный чин умовения ног. Архиерей или настоятель, следуя примеру Христа, омывает ноги двенадцати священнослужителям, символизирующим апостолов. Этот обряд вершится не ради внешнего эффекта, а как проповедь смирения, напоминание о том, что путь к Богу лежит через любовь и служение друг другу.

Центральным же событием храмового дня является литургия Василия Великого. Это одна из самых продолжительных и возвышенных литургий года, которая служится всего несколько раз в году. В этот день Церковь вспоминает само установление таинства Евхаристии, поэтому за богослужением верующие стремятся причаститься Святых Христовых Таин. Отличительная черта этой литургии заключается в том, что вместо обычного Херувимского гимна поются особые молитвы, а священнические молитвы исполнены глубиной покаянного чувства и благодарности.

В храмах в этот вечер читаются двенадцать отрывков из Евангелия, повествующих о страстях Христовых. Прихожане стоят с зажженными свечами, а после службы стараются донести огонь до дома, чтобы зажечь от него лампаду. Эта традиция символизирует стремление сохранить благодать и свет веры среди суеты. Весь строй богослужения этого дня напоминает о том, что Великий четверг Страстной недели — это время предельной духовной сосредоточенности, когда богослужение и быт верующего сплетаются в единый поток приготовления к Пасхе.

Что такое Чистый четверг: уборка, стирка, обряды

В народе этот день известен как Чистый четверг. Подобное название внесло в понимание традиций этого дня определенный бытовой оттенок. Для многих слово «чистый» ассоциируется в первую очередь с наведением порядка в доме, расхламлением и мытьем окон. Однако изначальный смысл этого эпитета глубже. Чистота подразумевает не только буквальное, поверхностное, но и духовное очищение. И все же, говоря о том, что такое Чистый четверг, не стоит отрицать прочно укоренившиеся в народе практики наведения порядка.

Исторически сложилось, что в этот день наши предки старались завершить все работы по дому, чтобы последующие дни Страстной седмицы посвятить исключительно молитве и тишине. Считалось, что если не убраться в четверг, то следующие шесть дней заниматься хозяйством будет уже нельзя. Поэтому очистительные обряды и уборка в Чистый четверг занимали центральное место в обиходе верующих. Люди тщательно мыли полы, выбивали ковры, избавлялись от отслуживших свой век вещей.

Стирка также имела особое значение. По преданию, вода в этот день наделяется силой обновления. Издревле существовал обычай вставать до рассвета и умываться, приговаривая специальные слова для привлечения здоровья и удачи. Считалось, что купание в этот день способно смыть с человека не только грязь, но и грехи, накопленные за год. Однако важно понимать, что эти народные поверья являются лишь дополнением к духовному смыслу.

Традиции и приметы в Чистый четверг варьируются от региона к региону. Но всюду жива основополагающая идея: этот день должен стать точкой отсчета для обновления жизни. Именно поэтому очистительные обряды и уборка в Чистый четверг воспринимаются не как рутинное действие, а как важный ритуал, предваряющий встречу Пасхи.

Что можно делать в Великий четверг

Поскольку этот день насыщен как церковными, так и бытовыми делами, верующий может впасть в сомнение. Как же распределить время? Что можно и нельзя делать в Великий четверг? Это вопросы, требующие разумного подхода, основанного на приоритетах. В первую очередь, если есть возможность, следует посетить утреннее богослужение. Присутствие на литургии и причащение являются самым главным делом для христианина в этот день.

После возвращения из храма допустимо заняться домашними хлопотами. Церковь не возбраняет труд в этот день, более того, традиционно именно в четверг завершают уборку. Можно вымыть иконы, заменить масло в лампадах, привести в порядок дом. Это время, когда допустимо заниматься заготовками для праздничного стола. Однако делать это стоит так, чтобы не пропустить вечернюю службу «Двенадцати Евангелий».

В этот день также принято просить прощения у тех, с кем находишься в ссоре. Дело милосердия и примирения ставится выше уборки. Если есть возможность, стоит уделить время помощи ближним и раздать ненужные, но хорошие вещи. Важно помнить, что, хотя это день активных приготовлений, внутреннее состояние должно оставаться сосредоточенным и мирным. В рамках того, что можно и нельзя делать в Великий четверг, физический труд оправдан только при условии, что он не вытесняет молитву и не раздражает душу суетой.

Что нельзя делать: главные запреты дня

Смысл запретов в этот день вытекает из святости и величия воспоминаемых событий. Поскольку это день Тайной вечери и предательства, любое действие, нарушающее душевный мир и благоговение, считается неуместным. Прежде всего строго воспрещаются:

Особенно грешно в этот день продолжать вражду, зная, что Христос ради примирения человека с Богом пошел на крест.

Касательно бытовых вопросов, существует негласный запрет на оставление дел на потом. Нельзя откладывать уборку на пятницу или субботу. Эти дни слишком символически значимые:

Великая пятница — день скорби по распятому Спасителю;

Великая суббота — день тишины и предчувствия Воскресения Христова.

Не рекомендуется в этот день заниматься тяжелым физическим трудом, граничащим с изнурением, если это не является необходимостью. Также под запретом развлечения:

громкая музыка;

шумные застолья;

посещение увеселительных заведений.

Не стоит пробовать приготовляемые пасхальные блюда, так как в этот день все еще действует пост. Разрешена лишь горячая пища на растительном масле. Продукты эксплуатации животных, не считая мед, — под запретом.

Существует народное поверье, что в этот день нельзя одалживать деньги и выносить мусор после захода солнца. Иначе можно вынести благополучие из дома. С церковной точки зрения, это суеверие. И все же соблюдение этих запретов оправдывается стремлением сохранить порядок в доме и благодать вокруг. Главный же запрет касается души: нельзя оставаться в гордости и нежелании прощать, подражая тем, кто в ночь на Пятницу предал и оставил Спасителя.

Приготовление пасхальной трапезы: когда красить яйца и печь куличи

Вопрос распределения времени между храмом и кухней в предпасхальные дни стоит особенно остро. Традиции и приметы в Чистый четверг четко указывают на то, что этот день является наиболее подходящим для выпекания куличей и окрашивания яиц. Однако делать это нужно с мудростью, не в ущерб молитве. Лучшим временем считается период после утреннего богослужения, до того как начнется вечерняя служба.

Издревле многие хозяйки начинали замешивать тесто для куличей в ночь со среды на четверг. Считается, что тесто, приготовленное таким образом, получается особенно удачным. Важно подходить к этому процессу с молитвой, в мире с домочадцами. Если не удалось испечь куличи в четверг, это можно сделать в субботу утром, но в пятницу, день выноса Плащаницы, заниматься выпечкой не принято из-за скорбного смысла этого дня.

Что касается яиц, традиционно их красят в Великий четверг или в Великую субботу. В четверг также принято перебирать продукты для пасхальной корзины, чтобы в субботу не суетиться, а сосредоточиться на освящении яств. Приготовление пасхальной трапезы в Чистый четверг несет в себе особый смысл: как дом очищается от пыли, так и душа через труд очищается от страстей. Однако нельзя забывать, что даже в процессе готовки нужно сохранять молитвенное настроение. Напоминайте себе о том, что главная радость — это Воскресение Христово, а не только аппетитное угощение.

Соблюдая эти нехитрые правила и помня о глубине евангельских событий, можно достойно провести Великий четверг Страстной недели, переплетя бытовые заботы с духовным очищением.

Ранее мы рассказали, как вести себя в храме.