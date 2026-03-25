Приметы 25 марта — Феофан Проповедник: ни за что не обижайте животных

В народном календаре 25 марта — это Феофан Проповедник, день которого также называли «Прорывом» из-за того, что к этому времени вешние воды окончательно прорывают зимние оковы. В 2026 году этот день совпадает с периодом, когда природа начинает дышать полной грудью. А еще Феофан считался покровителем лошадей, поэтому большинство традиций и запретов связано именно с этими верными помощниками человека.

Приметы о погоде на Феофана, 25 марта

Главным предсказателем в этот день выступал утренний туман. Предки верили, что он приносит не сырость, а богатство.

Густой туман с утра — к богатому урожаю льна, конопли и овса. Чем ниже стелется туман, тем щедрее будет земля летом.

Если на Феофана идет дождь — жди хорошего урожая ржи.

Иней на деревьях — июнь будет дождливым и прохладным.

Если лед на реках тонет, а не тает — год будет тяжелым и неурожайным.

Приметы о птицах и природе 25 марта

Если лошадь заболела в этот день — плохой знак: животное может не поправиться до осени, а лето будет тяжелым для хозяйства. А вот если кони долго ржут — к добрым вестям и приходу долгожданного гостя.

Пернатые на Феофана подсказывают, насколько быстро прогреется почва. Вороны садятся на землю — к скорому и устойчивому потеплению. Если на верхушки деревьев — жди ветра. Скворцы прилетели — весна окончательно победила, сильных морозов больше не будет.

Скворец на ветке дерева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если снег начинает таять с южной стороны муравейника — лето будет коротким и прохладным.

Что можно и нужно делать 25 марта

Заботиться о домашних животных. Особенно это касается лошадей (или современных «железных коней»). Считалось, что, если сегодня почистить и хорошо накормить скотину, она весь год будет здоровой.

Угощать птиц. На Феофана принято выходить во двор и рассыпать конопляное или льняное семя для птиц. Верили, что это обеспечит хороший урожай этих культур летом.

Наблюдать за туманом. Если хотите успеха в делах, выйдите на рассвете в туман и загадайте желание — энергия дня способствует его исполнению.

Заниматься уборкой в конюшне или гараже. Порядок в месте, где стоит транспорт, сегодня приравнивается к порядку в жизни.

Печь круглые пироги. Форма круга символизирует солнце, которое должно быстрее прогреть проснувшуюся землю.

Что нельзя делать 25 марта

Обижать животных. Любое грубое слово или действие в сторону зверя на Феофана обернется чередой неудач и болезней для самого человека.

Засиживаться в постели допоздна. Кто на Феофана долго спит, тот весь год будет за делами не успевать и достатка не увидит.

Выяснять отношения и кричать. Громкие звуки и ссоры в этот день могут «спугнуть» прилетающую удачу.

Что можно и нельзя делать 25 марта? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Брать или давать вещи в долг через порог. Считалось, что так можно передать семейное счастье в чужие руки.

Игнорировать знаки судьбы. Внимательно прислушивайтесь к интуиции — на Феофана она особенно остра.

