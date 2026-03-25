Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 00:05

Приметы 25 марта — Феофан Проповедник: ни за что не обижайте животных

Приметы 25 марта
Подписывайтесь на нас в MAX

В народном календаре 25 марта — это Феофан Проповедник, день которого также называли «Прорывом» из-за того, что к этому времени вешние воды окончательно прорывают зимние оковы. В 2026 году этот день совпадает с периодом, когда природа начинает дышать полной грудью. А еще Феофан считался покровителем лошадей, поэтому большинство традиций и запретов связано именно с этими верными помощниками человека.

Приметы о погоде на Феофана, 25 марта

Главным предсказателем в этот день выступал утренний туман. Предки верили, что он приносит не сырость, а богатство.

  • Густой туман с утра — к богатому урожаю льна, конопли и овса. Чем ниже стелется туман, тем щедрее будет земля летом.

  • Если на Феофана идет дождь — жди хорошего урожая ржи.

  • Иней на деревьях — июнь будет дождливым и прохладным.

  • Если лед на реках тонет, а не тает — год будет тяжелым и неурожайным.

Приметы о птицах и природе 25 марта

Если лошадь заболела в этот день — плохой знак: животное может не поправиться до осени, а лето будет тяжелым для хозяйства. А вот если кони долго ржут — к добрым вестям и приходу долгожданного гостя.

Пернатые на Феофана подсказывают, насколько быстро прогреется почва. Вороны садятся на землю — к скорому и устойчивому потеплению. Если на верхушки деревьев — жди ветра. Скворцы прилетели — весна окончательно победила, сильных морозов больше не будет.

Если снег начинает таять с южной стороны муравейника — лето будет коротким и прохладным.

Что можно и нужно делать 25 марта

  • Заботиться о домашних животных. Особенно это касается лошадей (или современных «железных коней»). Считалось, что, если сегодня почистить и хорошо накормить скотину, она весь год будет здоровой.

  • Угощать птиц. На Феофана принято выходить во двор и рассыпать конопляное или льняное семя для птиц. Верили, что это обеспечит хороший урожай этих культур летом.

  • Наблюдать за туманом. Если хотите успеха в делах, выйдите на рассвете в туман и загадайте желание — энергия дня способствует его исполнению.

  • Заниматься уборкой в конюшне или гараже. Порядок в месте, где стоит транспорт, сегодня приравнивается к порядку в жизни.

  • Печь круглые пироги. Форма круга символизирует солнце, которое должно быстрее прогреть проснувшуюся землю.

Что нельзя делать 25 марта

  • Обижать животных. Любое грубое слово или действие в сторону зверя на Феофана обернется чередой неудач и болезней для самого человека.

  • Засиживаться в постели допоздна. Кто на Феофана долго спит, тот весь год будет за делами не успевать и достатка не увидит.

  • Выяснять отношения и кричать. Громкие звуки и ссоры в этот день могут «спугнуть» прилетающую удачу.

  • Брать или давать вещи в долг через порог. Считалось, что так можно передать семейное счастье в чужие руки.

  • Игнорировать знаки судьбы. Внимательно прислушивайтесь к интуиции — на Феофана она особенно остра.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
фольклор
погода
Анастасия Фомина
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.