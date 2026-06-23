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23 июня 2026 в 00:05

Приметы 23 июня — Тимофей Знаменный: что сулят пророческие знаки?

Приметы 23 июня — Тимофей Знаменный Приметы 23 июня — Тимофей Знаменный Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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23 июня церковь особо почитает священномученика Тимофея, епископа Прусского. В славянской традиции этот день получил мистическое название — Тимофей Знаменный, или День знамений. Этот день на Руси считался особенным, рубежным и во многом пророческим. Старики верили, что 23 июня природа подает человеку тайные знаки, которые могут предупредить о будущих радостях или уберечь от грядущих неприятностей.

Погодные приметы на Тимофея Знаменного, 23 июня

  • Если на Тимофея стоит теплая, ясная и безветренная погода — зерно в колосьях уродится крупным и тяжелым, а осень будет сытой.

  • Гроза в этот день без туч (при ясном небе) — предвестник засушливого июля и плохого сенокоса.

  • Обильная роса на траве с самого утра — установится долгая, теплая и погожая неделя.

Приметы о зверях и птицах 23 июня

  • Если мыши начинают активно бегать по полям и дорогам — в народе это считалось знаком возможного неурожая зерновых.

  • Если вороны часто летают стаями и прячут клювы под крыло — к скорому похолоданию или затяжному ливню.

  • Пауки плетут паутину тонкими нитями вертикально — к переменчивой погоде с грозами.

Что можно и нужно делать 23 июня

Тимофеев день был окутан множеством суеверий, связанных с предсказанием будущего. Люди в этот день внимательно смотрели по сторонам. Считалось, что любое необычное явление 23 июня имеет скрытый смысл. Например, если человек случайно замечал в поле вереницу мышей — это призывало бережнее относиться к запасам. Если в небе видели одинокую крупную птицу — ждали новостей издалека. Случайный взгляд на свет в окне соседа обещал скорое разрешение старого спора.

Верили, что в этот день лесные и полевые духи могут подходить близко к людским жилищам. Чтобы обезопасить дом, хозяйки обметали пороги вениками, смоченными в соленой или святой воде, и раскладывали на подоконниках веточки полыни и зверобоя.

Что можно и нужно делать 23 июня Что можно и нужно делать 23 июня Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Так что можно и нужно делать 23 июня по приметам?

  • Заниматься привычными домашними делами. Этот день хорош для уборки, стирки и наведения порядка в кладовых.

  • Быть внимательным к мелочам. Обращайте внимание на знаки природы и подсказки интуиции — сегодня они могут помочь принять верное решение.

  • Ухаживать за огородом. Полив и окучивание грядок во второй половине дня пойдут растениям на пользу.

  • Собирать лекарственные травы. Ромашка, полынь и крапива, сорванные сегодня, обладают хорошими очищающими свойствами.

Что нельзя делать 23 июня

  • Снисходительно относиться к природе. Если начинается гроза или сильный ветер — переждите непогоду дома, не рискуйте.

  • Ссориться, ругаться и конфликтовать с соседями. Любой сегодняшний негатив мог надолго поселиться между домами.

  • Оставлять окна открытыми во время сумерек. Существовало суеверие, что вечерний сквозняк может унести из дома семейный уют.

  • Жаловаться на судьбу и унывать. Встречайте день с благодарностью и позитивным настроем, чтобы лето принесло радость.

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приметы
погода
традиции
народные приметы
фольклор
суеверия
Анастасия Фомина
А. Фомина
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