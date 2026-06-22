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22 июня 2026 в 15:25

Птицы сыты, корм не пропадает: хитрые кормушки, которые меняют уход за курами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Начинающие птицеводы часто уделяют внимание корму, но забывают о кормушках. В итоге зерно просто разбрасывают по земле, а это и неэкономно, и негигиенично. Гораздо удобнее использовать специальные конструкции.

Существует три основных варианта: бункерная, подвесная и педальная кормушка. Идеального решения нет — все зависит от количества птиц и условий в курятнике.

Бункерная кормушка удобна тем, что корм подается постепенно, без постоянного участия хозяина. Но есть риск доступа грызунов и порчи зерна от влаги.

Подвесная модель защищает корм от лап кур и грязи, но может раскачиваться и требует правильной высоты установки.

Педальная кормушка считается самой надежной: доступ открывается только при нажатии. Однако птицам нужно время, чтобы привыкнуть к такому механизму.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что лучше всего комбинировать разные виды кормушек в одном хозяйстве. Дополнительно стоит регулярно проверять их чистоту, чтобы корм всегда оставался сухим и свежим.

Ранее сообщалось, что старая металлическая бочка может принести на даче гораздо больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Многие годами держат ее в углу участка, хотя из такой емкости легко сделать удобную и нужную вещь без больших затрат.

Проверено редакцией
птицы
курицы
корма
советы
Марина Макарова
М. Макарова
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