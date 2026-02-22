Приметы 22 февраля — Панкратий Лапотник: как приманить удачу?

Семья и жизнь

В народе 22 февраля особенно молились преподобному Панкратию Печерскому. С этого дня на Руси начинали активно плести лапти из липового лыка. Зима уже шла на убыль, запасы продовольствия в погребах таяли, поэтому хозяева проводили тщательную ревизию. А еще в эту дату следовало позаботиться о своей обуви.

Погодные приметы на Панкратия, 22 февраля

Если на Панкратия мороз ударил сильнее обычного — март будет теплым.

Снег на ветках деревьев налипает — жди скорого потепления.

Если на стеклах окон видна изморозь в виде «леса» — холода продержатся еще долго.

Красный закат на Панкратия предвещает снежную бурю.

Если началась сильная капель — весна будет долгой и прохладной.

Приметы о птицах и зверях 22 февраля

Птицы садятся на самые верхушки деревьев — к скорому приходу тепла.

Свистят снегири — к перемене погоды и возможному снегопаду.

Если в этот день в лесах звери начинают выходить к дорогам — зима еще покажет зубы и будет лютовать до середины марта.

Что можно и нужно делать 22 февраля

Чинить обувь. Считалось, что если сегодня привести в порядок свои ботинки или сапоги, то ноги весь год будут здоровыми, а пути — легкими.

Наводить порядок в кладовых. Нужно проверить все семена, инструменты и запасы еды. Панкратий любит экономных и предусмотрительных хозяев.

Выносить посевные семена на мороз. Существовала традиция «закаливать» семена на холоде в течение трех дней перед посадкой для лучшего урожая.

Что нельзя делать 22 февраля

Строить планы на далекое будущее. Считалось, что задуманное на Панкратия может пойти прахом или обернуться неожиданными препятствиями.

Чесать губы и глаза. По поверьям, это могло привести к лживым разговорам или болезни глаз.

Поднимать деньги с земли. 22 февраля — день, когда через найденные монеты легче всего передаются финансовые неудачи.

Оставлять обувь грязной на ночь. Это сулило разлад в семейных отношениях и грязные сплетни вокруг дома.

Ругаться с близкими из-за еды. Даже если запасы кончаются, на Панкратия полагалось сохранять спокойствие и веру в лучшее.

