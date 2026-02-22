Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 00:05

Приметы 22 февраля — Панкратий Лапотник: как приманить удачу?

Приметы 22 февраля Приметы 22 февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В народе 22 февраля особенно молились преподобному Панкратию Печерскому. С этого дня на Руси начинали активно плести лапти из липового лыка. Зима уже шла на убыль, запасы продовольствия в погребах таяли, поэтому хозяева проводили тщательную ревизию. А еще в эту дату следовало позаботиться о своей обуви.

Погодные приметы на Панкратия, 22 февраля

  • Если на Панкратия мороз ударил сильнее обычного — март будет теплым.

  • Снег на ветках деревьев налипает — жди скорого потепления.

  • Если на стеклах окон видна изморозь в виде «леса» — холода продержатся еще долго.

  • Красный закат на Панкратия предвещает снежную бурю.

  • Если началась сильная капель — весна будет долгой и прохладной.

Приметы о птицах и зверях 22 февраля

  • Птицы садятся на самые верхушки деревьев — к скорому приходу тепла.

  • Свистят снегири — к перемене погоды и возможному снегопаду.

Если в этот день в лесах звери начинают выходить к дорогам — зима еще покажет зубы и будет лютовать до середины марта.

Приметы о птицах и зверях 22 февраля Приметы о птицах и зверях 22 февраля Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Что можно и нужно делать 22 февраля

  • Чинить обувь. Считалось, что если сегодня привести в порядок свои ботинки или сапоги, то ноги весь год будут здоровыми, а пути — легкими.

  • Наводить порядок в кладовых. Нужно проверить все семена, инструменты и запасы еды. Панкратий любит экономных и предусмотрительных хозяев.

  • Выносить посевные семена на мороз. Существовала традиция «закаливать» семена на холоде в течение трех дней перед посадкой для лучшего урожая.

Что нельзя делать 22 февраля

  • Строить планы на далекое будущее. Считалось, что задуманное на Панкратия может пойти прахом или обернуться неожиданными препятствиями.

  • Чесать губы и глаза. По поверьям, это могло привести к лживым разговорам или болезни глаз.

  • Поднимать деньги с земли. 22 февраля — день, когда через найденные монеты легче всего передаются финансовые неудачи.

  • Оставлять обувь грязной на ночь. Это сулило разлад в семейных отношениях и грязные сплетни вокруг дома.

  • Ругаться с близкими из-за еды. Даже если запасы кончаются, на Панкратия полагалось сохранять спокойствие и веру в лучшее.

Двухцветные блины: смотрите рецепт на нашем сайте.

приметы
народные приметы
обычаи
традиции
фольклор
запреты
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петросян выступила на гала-шоу Олимпиады под треки Шакиры
«Да ну на фиг?»: Коростылев удивился «стратегии» норвежских лыжников на ОИ
Олимпийский чемпион впервые с декабря смог поцеловать свою девушку
Многомиллионный долг, приглашение в Госдуму, романы: как живет Гагарина
«Подросток погиб»: севастополец налетел на стоящих у обочины мопедистов
Поломка спровоцировала массовую задержку поездов в Ярославской области
Режим повышенной готовности введен в Псковской области из-за БПЛА
«Ситуация сложная»: Финляндия признала бессилие Европы в давлении на РФ
Классика фитнеса: несправедливо забытые упражнения. Ликбез от профи
Боец ВСУ вернулся из плена в обчищенное матерью жилье
В Совфеде озвучили риски при покупке жилья в рассрочку
Четверо детей и один взрослый стали жертвами пожара в Подмосковье
Два автомеханика погибли в закрытом боксе на станции ТО в Дагестане
Следователи возбудили дело после смерти пяти человек под Вологдой
Правительство РФ уточнило условия аннулирования ВНЖ для мигрантов
В Германии узнали о больших планах США на «Северные потоки»
Трамп указал на экологическую катастрофу в Вашингтоне
Раскрыта баснословная сумма, потраченная Польшей на украинских беженцев
Западная коалиция уходит с крупнейшей сирийской военной базы
Страшное ДТП унесло жизни полицейских на западе Марокко
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.