18 февраля 2026 в 00:05

Приметы 18 февраля — Агафья Коровница: почему сегодня нельзя спать?

Приметы 18 февраля
18 февраля воцерковленные люди вспоминают Агафью Панормскую. В народе святую прозвали Коровницей. Наши предки верили, что она бережет домашний скот, особенно коров. А еще дату называли Поминальницей — было принято вспоминать ушедших родственников. К тому же день считался тревожным: люди верили, что по деревням бродит «коровья смерть» — злой дух, приносящий падеж скота, и принимали серьезные меры защиты.

Приметы о погоде на Агафью, 18 февраля

Погода в этот день указывала на то, насколько жарким будет предстоящее лето.

  • Если на Агафью очень холодно — весна придет рано, а лето обещает быть жарким и сухим.

  • Теплая погода предрекает: морозов до конца февраля больше не будет.

  • Если снега нет вовсе — жди засушливого лета.

  • Кожаные вещи стали гибкими и мягкими — к скорому потеплению и дождям.

  • Вода в колодцах прибывает — к скорой оттепели.

  • Лес сильно шумит — к метели.

Традиции защиты скота: приметы о зверях и птицах 18 февраля

День Агафьи был полон мистических обрядов, направленных на выживание крестьянского хозяйства.

Чтобы не впустить злого духа в хлев, крестьяне мазали дегтем ворота и вешали на рога коровам лапти, пропитанные дегтем. Считалось, что нечисть не выносит этого запаха.

Заботиться о домашних животных сегодня было обязательно. На Агафью коров старались накормить особенно сытно, убрать в хлеву и ласково с ними разговаривать. Любая грубость по отношению к скотине или питомцам в этот день могла обернуться большими убытками для семьи.

Что можно и нельзя делать в феврале Что можно и нельзя делать в феврале Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вспоминаем ушедших: что можно и нужно делать 18 февраля

В церкви освящали хлеб с солью, который хранили как оберег. В случае пожара этот хлеб бросали в огонь или в чистое поле, чтобы отвести пламя от построек. В этот день молились за души умерших предков, прося их оберегать дом и скотину от напастей.

Сегодня обязательно старались освятить соль и хлеб. Эти продукты наделялись защитными свойствами против болезней и пожаров. Следовало поминать родителей. Посещение храма или тихий семейный обед с молитвой об ушедших — важная часть традиций этого дня.

Верили, что Агафья Панормская защищает от пожаров. На всякий случай сегодня проверяли печи. В нынешние времена можно посмотреть, все ли хорошо с обогревательными приборами.

Здравствуй, бессонница: что нельзя делать 18 февраля

  • Спать в ночь на Агафью. Существовало суеверие, что в эту ночь бесы и «коровья смерть» пробираются в дома через трубу. Чтобы защитить жилье, трубы закрывали вьюшками и замазывали глиной, а сами бодрствовали.

  • Мужчинам нельзя выходить из дома без надобности. Верили, что «коровья смерть» может принять облик красивой девушки и заманить мужчину в беду.

  • Отказывать в милостыне. Агафья была милосердной, поэтому отказ в помощи нуждающимся в ее день считался плохим знаком.

  • Ссориться с близкими. Любой конфликт в этот день ослабляет энергетическую защиту дома перед силами зла.

