Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 марта 2026 года

Славяне говорили, что в этот день «плачет зима». А в современной России эта дата напрямую связана с работой Минюста. В Китае, Северной Македонии и на Тайване массово высаживают деревья. А в Соединенных Штатах девочкам-скаутам вручают почетные награды. Все это — про 12 марта, 71-й день 2026 года. Рассказываем, какой праздник справляют 12 марта в РФ и других странах, какие суеверия связаны с этой датой и чем еще она интересна.

День работников УИС Минюста — праздник 12 марта в России

В России 12 марта — праздник сотрудников УИС Минюста. Его полное название — День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. Праздник приурочен к годовщине подписания Указа о создании тюремного департамента, подписанного Александром II в 1879 году. Это событие ознаменовало создание единой госсистемы исполнения наказаний — прототипа сегодняшней ФСИН. Впрочем, ранние акты регулировки наказаний появились в России столетиями ранее. Достаточно вспомнить «Судебники» XV–XVI веков.

Федеральная служба исполнения наказаний находится в ведомстве Минюста России. На территории страны действует несколько сотен колоний особого и общего режима. Наравне с ними функционируют:

лечебно-профилактические и лечебные исправительные учреждения;

воспитательные колонии и исправительные центры;

следственные изоляторы;

колонии-поселения;

медицинские части и здравпункты;

дома ребенка;

образовательные учреждения и не только.

День работников уголовно-исполнительной системы Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Праздники 12 марта 2026 года в мире

Продолжаем говорить о том, какие праздники справляют 12 марта 2026 года. Как было замечено ранее, в ряде стран, а именно в Китае, Северной Македонии и на Тайване, это День посадки деревьев. Мужчины и женщины от 11 до 60 лет берут отгул, чтобы провести время за высадкой саженцев деревьев и цветов, обрезкой кустов, прополкой грядок.

Для канадцев 12 марта — праздник Содружества. В Замбии на эту дату приходится День молодежи, а в Габонской Республике — День обновления. Наконец, в Штатах отмечают День девочек-скаутов. Отличившимся представительницам молодежного движения вручаются особые значки.

Стоит также сказать, какой праздник отмечают 12 марта 2026 года в мире. По инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия» эта дата именуется Днем борьбы с киберцензурой. Памятная дата учреждена, чтобы напомнить о международной проблеме — цензуре и сдерживании свободы слова в Сети.

Прокоп Перезимний — народный праздник 12 марта 2026 года

Самое время обратиться к народному календарю. В России 12 марта — праздник Прокопа Дорогорушителя, или Перезимнего. Он совпадает с православным днем поминовения Прокопия Декаполита. Жизнь монаха пришлась на VIII век нашей эры и прошла в молитвах и аскезе. Прокопий противостоял иконоборцам, за что был заточен в темницу и подвергнут пыткам. Несмотря на истязания, он не отказался от веры в Христа и, выйдя на свободу, продолжил творить иноческие подвиги.

Согласно славянским верованиям, в этот день с приходом капели и цветением вербы начинается таяние снега и льда на дорогах. Отсюда и второе название праздника — Дорогопушитель. Колеса саней и копыта лошадей увязали в хляби. Поэтому крестьяне не решались отправляться в дальний путь и проводили время дома.

В праздник 12 марта устраивали обряды для защиты урожая и скота. Петли калитки смазывали волчьим жиром. Животных кормили луковыми пирогами. А сами славяне парились в бане и принимали гостей. К столу подавали блины и пироги.

Приметы 12 марта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приметы на 12 марта: что можно и чего нельзя делать

Славяне верили, что в этот день хвойные деревья приобретают особые целительные свойства. Поэтому в дом обязательно приносили еловые или сосновые ветви и ставили их в воду. А из их почек варили целебный отвар.

Девушки начинали день с приготовления калачей. Считалось, что свежий хлеб на завтрак привлекает удачу. Незамужним женщинам он помогал в краткие сроки обрести суженого. Мужчины же встречали праздник за рубкой деревьев.

Впрочем, на этот день приходилось немало запретов. Большая часть из них связана с огнем. 12 марта запрещалось:

громко разговаривать и ругаться при розжиге огня — это сулило беду;

бросать в печь снятые с расчески волосы — можно было заработать головные боли;

плевать или выливать воду в огонь — это грозило язвами и болями в суставах.

Перед выходом из дома обязательно читали молитву. Это помогало отвадить несчастье.

Традиции 12 марта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Какие события произошли 12 марта

Мы выяснили, какие праздники приходятся на 12 марта. Теперь обратимся к истории. На эту дату выпадает ряд интересных событий. Вот некоторые из них:

1229 год — крестоносцы взяли Иерусалим;

1770 год — в Петербурге основан джентльменский Английский клуб для дворян — центр светской и политической жизни;

1832 год — балерины начали носить пачку — танцевальный костюм из корсажа и жесткой тюлевой юбки;

1911 год — выявлены причины появления детского церебрального паралича;

1940 год — подошла к концу советско-финская война;

1944 год — красноармейцы начали использовать ИСУ-122 — тяжелую самоходно-артиллерийскую установку;

1951 год — в Советском Союзе приняли нормативно-правовой акт «О защите мира»;

1974 год — на Марсе высадилась советская станция «Марс-6», передавшая на Землю данные о марсианской атмосфере и почве.

Колонна советских САУ ИСУ-122 на одной из улиц Берлина Фото: Владимир Гребнев/РИА Новости

Кто из знаменитостей родился 12 марта

На 12-й день весны пришелся день рождения ряда знаменитостей, от государственных деятелей до спортсменов и артистов. В их числе:

Саймон Ньюком (1835–1909) — один из ведущих астрономов XIX века, автор более 400 исследований о перемещении планет;

Уильям Перкин (1838–1907) — химик, создатель синтетического красителя мовеин;

Владимир Вернадский (1863–1945) — ученый, естествоиспытатель, создатель нескольких научных школ и научного направления «биогеохимия»;

Вацлав Нижинский (1889–1950) — один из ведущих артистов балета России, новатор танца;

Евгений Поливанов (1891–1938) — лингвист, внесший большой вклад в изучение японского языка;

Лео Эсаки (р.1925) — физик, исследователь полупроводниковых материалов, нобелевский лауреат;

Григорий Горин (1940–2000) — литератор, сценарист;

Лайза Минелли (р.1946) — актриса и певица;

Павел Пинигин (р.1953) — борец вольного стиля, мастер спорта СССР, чемпион ОИ;

Андрей Лопатов (1957–2022) — баскетболист, мастер спорта СССР, чемпион Европы и мира;

Татьяна Лютаева (р.1965) — актриса, сценаристка;

Алексей Чумаков (р.1981) — эстрадный певец, ведущий, продюсер;

Илья Никулин (р.1982) — хоккеист-защитник, мастер спорта России, чемпион ОИ;

Вадим Шипачев (р.1987) — хоккеист-нападающий, чемпион ОИ и мира;

Марина Литвинчук (р.1988) — гребчиха-байдарочница, чемпионка Европы и мира.

Дни рождения 12 марта: Алексей Чумаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Именины 12 марта

В завершение разговора про праздники 12 марта 2026 года обратимся к святцам. Следуя церковному календарю, в этот день справляют именины:

Кира;

Марина;

Арсений;

Виктор;

Николай.

На 12 марта 2026 года приходится несколько очень непохожих, но в равной степени интересных праздников. Это день знакомств и приготовления хвойных отваров, профессиональный праздник ФСИН и годовщина ряда примечательных исторических событий.

