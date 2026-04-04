Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 апреля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 апреля 2026 года

На календаре — 4 апреля 2026 года. В православной традиции сегодня вспоминают Василия Анкирского, жители США задумываются о пользе пеших прогулок, а в ряде стран мира принято есть морковь. Разберемся, какой сегодня праздник, а также какие еще даты и события выпали на 4 апреля.

Церковные и религиозные праздники 4 апреля: мученичество за Христа и животные-предвестники

4 апреля православная церковь чтит память Василия Анкирского. Этот святой известен как мученик, пострадавший из-за веры в Иисуса Христа.

Василий Анкирский многократно подвергался истязаниям за убеждения, а роковым для него стало открытое противостояние императору Юлиану. Святой предрек, что правитель скоро лишится престола, а его тело без погребения будет бесславно втоптано в землю.

Император пришел в ярость: велел заключить Василия в темницу и ежедневно отрезать от его тела кожаные полоски. Несколько дней мученик терпел жуткую пытку, а после попросил встречи с правителем.

Юлиан решил, что Василий сломлен и готов отречься от Христа, поэтому согласился на встречу. Однако разговор принял неожиданный оборот.

Увидев императора, святой оторвал от собственного тела свисающий лоскут кожи и метнул в Юлиана. С силой, какой от измученного человека никто не ждал. Мученик заявил, что для него смерть — это победа, ведь он принял страдания ради Христа.

4 апреля люди пристально следили за поведением зверей и птиц. К примеру, пернатые, плещущиеся в талых лужах, сулили потепление, а их звонкое пение говорило о том, что стоит ждать дождя.

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 апреля 2026 года

Была и еще одна любопытная примета. 4 апреля замужние женщины выносили из домов покрывала, под которыми спали с мужьями. Люди верили — солнечные лучи должны даровать супругам благополучие и уберечь от ссор.

Какие необычные праздники в мире отмечают 4 апреля

День моркови. Чтобы отметить этот праздник, попробуйте приготовить на ужин что-то необычное из этого невероятно полезного корнеплода. Можно сделать салат с яблоком, морковный бисквит или запечь овощ в духовке с прованскими травами. Пусть рецепт ограничивается лишь вашей фантазией!

4 апреля в США справляют любопытный праздник — День прогулки вокруг чего-либо. Звучит расплывчато, давайте разбираться. В эту дату людей призывают пройтись вокруг приятных глазу мест без конкретной цели. Такие променады помогают просто отвлечься от рутины и напряжения. Это время для размышлений либо, наоборот, чтобы дать мозгу «отдохнуть» от бесконечного потока мыслей.

На 4 апреля выпадает еще одно торжество — День чистого света, или Цинмин. Его празднуют в Китае. Праздник связан с почитанием ушедших предков, а также с началом сезона весенних полевых работ. Кроме того, в этот день люди наводят порядок на могилах родственников, приносят им дары и проводят разные ритуалы, чтобы почтить память усопших.

4 апреля 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

4 апреля в истории: памятные даты и значимые события

Именно 4 апреля в Мемфисе убили знаменитого американского правозащитника, в Альбукерке основали компанию Microsoft, а в России проложили искусственную водную артерию, которая соединила Ладожское озеро с Невой. Подробнее об этих фактах.

1719 год — стартует строительство Староладожского канала. Это рукотворный водный путь, связавший Ладожское озеро с Невой. Канал решили создать в рамках стратегии по улучшению инфраструктуры и развитию морской торговли в России. Позже он стал важным звеном системы водных магистралей на северо-западе страны. Сегодня канал заброшен.

1968 год — в гостинице «Лоррейн» в Мемфисе был смертельно ранен Мартин Лютер Кинг. Предполагаемый убийца Мартина Лютера Кинга — Джеймс Эрл Рэй, сбежавший из тюрьмы штата Миссури. Мужчину поймали летом 1968 года в аэропорту Хитроу. Весной 1969 года Рэя приговорили к 99 годам тюрьмы.

1975 год — студенты Билл Гейтс и Пол Аллен основали фирму Micro-Soft. Впоследствии этот проект превратился в одну из самых успешных и влиятельных технологических корпораций мира. Сегодня она известна нам под более привычным именем Microsoft.

В этот день родились

1818 год — писатель, прославившийся произведениями «Белый вождь» и «Всадник без головы», участник американо-мексиканской войны Томас Майн Рид.

1932 год — режиссер театра и кино, сценарист, получивший известность благодаря фильмам «Иваново детство» и «Сталкер», Андрей Тарковский.

1967 год — актер дубляжа, кино и театра, телеведущий, музыкант Дмитрий Нагиев.

Дни рождения 4 апреля: Дмитрий Нагиев

В этот день умерли

1538 год — мать Ивана IV Грозного, его регентша, прославившаяся введением в оборот единой денежной единицы, Елена Глинская.

1997 год — прозаик и поэт, автор произведений «Разрыв-трава», «Владимирские проселки» и «Приговор», Владимир Солоухин.

2019 год — сценарист, режиссер, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, создатель картин «Кин-дза-дза!», «Осенний марафон» и «Мимино», Георгий Данелия.

