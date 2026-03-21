Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 марта 2026 года

Сегодня 21 марта 2026 года. У православных христиан — день почитания Курской-Коренной иконы «Знамение», в США едят хрустящий багет, в мире интересуются жизнью поэтов. Узнаем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 21 марта.

21 марта: день уборки и силы вербы

21 марта православная церковь отмечает день памяти Курской-Коренной иконы «Знамение». В этот день отмечают очередную годовщину спасения чудотворного образа от варваров, которые пытались его уничтожить в Знаменском соборе Курска в 1898 году.

Славяне 21 марта устраивали уборку в доме и выносили из него любой мусор и хлам. Считалось, что эти действия помогут очистить жилище не только от хлама, но и от негатива, а также привлечь в дом удачу.

Существовало еще одно интересное поверье. 21 марта родители хлестали детей прутиками вербы. Конечно, не с целью причинить им боль. Ритуал имел символическое значение. Считалось, что вербные ветки могут избавить малышей от болезней и бед на ближайший год.

Какие праздники 21 марта отмечают в других странах

Всемирный день поэзии празднуют 21 марта все причастные и не очень. Проведите этот праздник в литературном музее или на экспозиции, посвященной известному поэту вашего города. Если выходить из дома не хочется, вполне можно почитать биографию известного поэта или посмотреть посвященный ему байопик. Или сделать все вместе, чтобы узнать чуть больше о чувственной стороне литературы и связанных с ней личностях.

21 марта в США отмечается необычный праздник — День французского хлеба. Разумеется, речь идет о длинном, мягком, румяном, с хрустящей корочкой багете — символе Парижа. Рекомендуем купить хрустящий багет в ближайшей пекарне и отведать его вместе с запеченным сыром бри и спелыми томатами. Получится великолепный праздничный ужин.

На 21 марта приходится еще один праздник — День красного носа. Его отмечают в Великобритании. Праздник возник в 1985 году как способ помочь детям, пострадавшим от голода в Эфиопии. В этот день люди собираются, чтобы насладиться выступлениями клоунов, мимов, комиков, посмотреть юмористические постановки или другие комедийные шоу. Все деньги, которые приходят к организаторам от покупки билетов, направляются на благотворительность.

Памятные даты 21 марта.

21 марта в истории: памятные и значимые даты

21 марта — в Оксфорде казнят видного богослова, из Алькатраса уходят все заключенные, а Катя Лычева прибывает в Штаты. Ознакомимся с этими фактами подробнее.

1556 год — в Англии казнили на костре Томаса Кранмера, богослова и одного из видных деятелей Реформации. Реформацией назван период в истории Великобритании, когда местная церковь начала отходить от католических традиций. Это привело к созданию независимой от католической англиканской церкви. Томас Кранмер был обвинен в еретичестве и по законам того времени взошел на костер.

1963 год — легендарная тюрьма Алькатрас прекратила свою работу как пенитенциарное учреждение. Тюрьма прославилась как «тюрьма последнего шанса» для самых отъявленных преступников, у которых не было надежды на реабилитацию. Позже она вновь открыла свои двери для всего мира, но уже как музейное пространство. На сегодняшний день это одна из главных туристических достопримечательностей Сан-Франциско, ежегодно привлекающая около 1,5 миллиона посетителей со всего мира.

1986 год — началась двухнедельная поездка советской школьницы Кати Лычевой по США с «миссией мира». Поездка пионерки стала ответом на визит Саманты Смит и задумывалась как продолжение миротворческой миссии американской школьницы. Саманта Смит посетила СССР в 1983 году по приглашению руководителя страны Юрия Андропова. По возвращении домой девочка стала буквально звездой номер один в США: ее звали на телешоу, снимали в сериалах. Но в августе 1985 года Саманта Смит вместе с отцом погибла в авиакатастрофе.

В этот день появились на свет

1839 год — один из участников объединения «Могучая кучка», композитор, автор музыки к опере «Борис Годунов» Модест Мусоргский.

1889 год — поэт, артист эстрады, актер, лауреат Сталинской премии II степени Александр Вертинский.

1960 год — бразильский автогонщик трижды чемпион мира в классе «Формула-1», погибший в 1994 году на автодроме Энцо и Дино Феррари в Италии, врезавшись в стену на повороте «Тамбурелло», обладатель легендарного прозвища Человек Дождя Айртон Сенна.

Дни рождения 21 марта: Модест Мусоргский

В этот день мир покинули

1998 год — артистка балета, прима Большого театра СССР, неоднократно выступавшая на зарубежных гастролях, Галина Уланова.

2005 год — автор мемуаров, художник лауреат Государственной премии РСФСР имени Репина Виктор Цигаль.

2007 год — режиссер, автор сценариев, прославившийся благодаря картинам «Прощание славянки» и «Тактика бега на длинную дистанцию», Евгений Васильев.

