Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 апреля 2026 года

Наступило 21 апреля 2026 года. В США заботятся о любимых бульдогах, в мире едят пряники. Узнаем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 21 апреля.

Народные приметы 21 апреля

21 апреля люди выглядывали рано поутру из окон, чтобы разглядеть туман. Увидеть его — означало привнести в жизнь немного печали. Считалось, что это природное явление сулит неурожайный год.

Существовало еще одно интересное поверье. 21 апреля мужчины совершали особый ритуал, который должен был привести к хорошему урожаю. В нарядных одеждах и с хорошим настроением мужчины выходили из домов, объединяясь в торжественную процессию. Дружная толпа ходила по дворам, распевала веселые песни и просила у хозяев дома угощения. Этот ритуал чем-то напоминал рождественские колядки.

Итогом шумной процессии было не менее шумное гуляние в доме одного из участников торжества. На стол выкладывали все, что удалось получить от других жителей деревни.

Какие необычные праздники приходятся на 21 апреля в других странах

День пряника. Это лакомство не просто сладость, это маленький кусочек домашнего тепла и уюта. Предлагаем поднять себе настроение и отведать ароматный пряник с теплым чаем и добрым фильмом на фоне. Этот простой ритуал поможет наполнить жизнь светлыми красками.

21 апреля в США отмечается необычный праздник — День прекрасных бульдогов. Этот день посвящается всем бульдогам — французским, английским и американским. Он был учрежден, чтобы подчеркнуть уникальную красоту этих собак. Если вы — «родитель» смешного малыша с милым носиком, побалуйте его сегодня новой игрушкой или вкусняшкой!

На 21 апреля приходится еще один праздник — День чая. Его отмечают в Великобритании. В этот день в стране проводят множество тематических чаепитий и фестивалей.

21 апреля в истории: памятные даты и значимые события

21 апреля в истории — считается, что в этот день был основан Рим, Французское временное правительство принимает важное для общественно-политической жизни решение, а 100 тысяч китайских студентов организовали масштабную протестную акцию.

753 год до нашей эры — по преданию, этот год связан с жизнями двух братьев, вскормленных дикой волчицей. Ромул и Рем стали теми, кто подняли народ против тирана Амулия и помогли занять престол новому царю Альба-Лонги — Нумитору. После восстания братья решили построить собственный город. На рассвете они вышли на холмы, чтобы решить, где возвести стены. Но спокойно договориться братья не смогли. Тогда Ромул и Рем обратились к небу: кто увидит больше птиц, тому и суждено решать, где расположить город.

Рем увидел шесть ястребов. Ромул — двенадцать. Строить стены стал Ромул. Камень за камнем, с верой в будущее. Но Рем не готов был смириться. Шутки ради он перешагнул через свежевыложенную кирпичную кладку, посмеявшись над хрупкостью и низостью будущих стен великого города.

Ромула охватил гнев. Он выхватил меч и ударил брата, воскликнув: «Пусть погибнет всякий, кто осмелится переступить границы моего города!» Кровь Рема оросила землю, где позже будет воздвигнут великий город Рим.

1944 год — француженок наделили правом избирать и быть избранными. Правда, воспользоваться им они смогли лишь через год.

1989 год — после смерти Ху Яобана, свергнутого реформаторски настроенного лидера Коммунистической партии Китая, около 100 тысяч студентов собираются на пекинской площади Тяньаньмэнь, чтобы почтить память Ху и выразить недовольство авторитарным правительством. Официальная панихида по Ху Яобану проходила в Большом народном зале на площади Тяньаньмэнь, и представители студентов принесли петицию к ступеням Большого зала, требуя встречи с премьер-министром Ли Пэном. Китайское правительство отказалось от такой встречи, что привело к всеобщему бойкоту китайских университетов по всей стране и массовым призывам к демократическим реформам.

В этот день появились на свет

1735 год — механик, изобретатель лифта с подъемно-опускным механизмом на лебедках, водохода и оптического прожектора — Иван Кулибин.

1758 год — крепостная, кормилица, няня «Солнца русской поэзии» — Арина Родионовна.

1926 год — представительница Виндзорской династии, британский монарх, праправнучка королевы Виктории — Елизавета II.

В этот день мир покинули

1509 год — первый монарх из династии Тюдоров, человек, усиливший колониальную политику страны, — Генрих VII.

1910 год — писатель, юморист, публицист, автор легендарных романов «Приключения Гекльберри Финна» и «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» — Марк Твен.

2003 год — музыкант, певица, борец с расовой дискриминацией — Нина Симон.

