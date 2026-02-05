Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 февраля 2026 года

5 февраля — 36-й день по григорианскому календарю и 23-й — по юлианскому. До конца 2026 года остается ровно 329 дней. Рассказываем, какие праздники приходятся на 5 февраля и благодаря каким событиям эта дата закрепилась в мировой истории.
Агафьев день: как и какой праздник отмечают 5 февраля
В России 5 февраля отмечают народный праздник Агафьев день. Для христиан это день поминовения мучеников Климента Анкирского и Агафангела Римлянина. Согласно преданию, святые владели даром исцеления, распространяли Христово учение и обращали язычников в христианство. Благодаря этому, а также стойкости, с которой они претерпевали пытки и мученическую смерть, они были канонизированы.
В народе праздник 5 февраля известно как день Агафия или Агафий-полухлебник. В деревнях и селах это время проверки запасов зерна. Если от прошлогоднего урожая осталось больше половины, семья сможет спокойно дожить до лета.
В Агафьев день, 5 февраля, не принято сидеть без дела. Это время уборки, наведения порядка на рабочем месте, мытья полов, стирки, ремонта сломанных вещей. В этот день также принято печь курник. Согласно поверью, сытный пирог привлекает в дом счастье.
Приметы на 5 февраля
Мало какой праздник не оброс приметами и поверьями. 5 февраля не исключение. В этот день принято помогать нуждающимся, в противном случае человека ждет несчастье. Не стоит подбирать найденные деньги: взамен можно лишиться чего-то важного.
С Агафьевым днем связано немало погодных примет. Вот самые распространенные из них:
- чем толще слой выпавшего снега, тем богаче будет урожай;
- если день выдался солнечным, весна придет рано;
- громкий щебет синиц предшествует наступлению сильных холодов;
- кошка лежит на спине — скоро придет оттепель;
- если белка выбралась из дупла, можно ждать потепления;
- тем, кто бездельничал 5 февраля, грозит нищета;
- нельзя выносить мусор после заката солнца, иначе можно вынести благополучие из дома.
Праздничные события и дни памяти 5 февраля
На 5 февраля 2026 года выпадает православный праздник Собор Костромских святых. В этот день чтят память 30 канонизированных монахов, утвердивших христианство на костромских землях. Благодаря им в окрестностях Костромы было возведено 18 монастырей, ставших духовным сердцем края.
На 5 февраля приходятся и другие праздничные торжества. Например, мексиканцы отмечают День Конституции. А в африканской Республике Бурунди празднуют День единства. Существуют и неофициальные международные праздники, отмечаемые 5-го числа:
- День эрудита;
- Международный день «Нутеллы».
Какие события произошли 5 февраля
Мы поговорили о том, какой праздник приходится на 5 февраля. Но не меньший интерес вызывают исторические события, связанные с этой датой. Вот некоторые из них:
- 1721 год — по указу Петра I учреждена Духовная коллегия, предшественница Святейшего синода.
- 1825 год — Новый Эрмитаж открылся для посещения.
- 1887 год — в миланском театре Ла Скала впервые поставили оперу «Отелло» Джузеппе Верди.
- 1901 год — в Москве состоялось открытие магазина-гастронома «Елисеевский».
- 1928 год — в лабораторных условиях синтезирован витамин D.
- 1953 год — состоялась премьера полнометражного мультфильма «Питер Пэн».
- 1960 год — принято постановление об основании московского Университета дружбы народов.
Кто из знаменитостей родился 5 февраля
Стоит также сказать, какие знаменитости родились в этот день. 5 февраля появились на свет:
- Мадам де Севинье (1626–1696) — писательница;
- Николай Добролюбов (1836–1861) — литературный критик;
- Андре Гюстав Ситроен (1878–1935) — инженер, создатель концерна Citroen;
- Уильям Сьюард Берроуз (1914–1997) — писатель-битник;
- Анатолий Рыбаков (1919–1962) — режиссер;
- Дафф Маккаган (р. 1964) — бас-гитарист;
- Криштиану Роналду (р. 1985) — футболист;
- Неймар да Силва Сантос Жуниор (р. 1992) — футболист.
Именины 5 февраля
5 февраля отмечают именины:
Вот мы и выяснили, какой праздник отмечают 5 февраля. Это время усердной работы по дому и помощи нуждающимся, а также бутербродов с «Нутеллой» и проверки эрудиции.
