Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 февраля 2026 года Рассказываем, чем примечательна дата 5 февраля

5 февраля — 36-й день по григорианскому календарю и 23-й — по юлианскому. До конца 2026 года остается ровно 329 дней. Рассказываем, какие праздники приходятся на 5 февраля и благодаря каким событиям эта дата закрепилась в мировой истории.

Агафьев день: как и какой праздник отмечают 5 февраля

В России 5 февраля отмечают народный праздник Агафьев день. Для христиан это день поминовения мучеников Климента Анкирского и Агафангела Римлянина. Согласно преданию, святые владели даром исцеления, распространяли Христово учение и обращали язычников в христианство. Благодаря этому, а также стойкости, с которой они претерпевали пытки и мученическую смерть, они были канонизированы.

В народе праздник 5 февраля известно как день Агафия или Агафий-полухлебник. В деревнях и селах это время проверки запасов зерна. Если от прошлогоднего урожая осталось больше половины, семья сможет спокойно дожить до лета.

В Агафьев день, 5 февраля, не принято сидеть без дела. Это время уборки, наведения порядка на рабочем месте, мытья полов, стирки, ремонта сломанных вещей. В этот день также принято печь курник. Согласно поверью, сытный пирог привлекает в дом счастье.

Приметы на 5 февраля

Мало какой праздник не оброс приметами и поверьями. 5 февраля не исключение. В этот день принято помогать нуждающимся, в противном случае человека ждет несчастье. Не стоит подбирать найденные деньги: взамен можно лишиться чего-то важного.

С Агафьевым днем связано немало погодных примет. Вот самые распространенные из них:

чем толще слой выпавшего снега, тем богаче будет урожай;

если день выдался солнечным, весна придет рано;

громкий щебет синиц предшествует наступлению сильных холодов;

кошка лежит на спине — скоро придет оттепель;

если белка выбралась из дупла, можно ждать потепления;

тем, кто бездельничал 5 февраля, грозит нищета;

нельзя выносить мусор после заката солнца, иначе можно вынести благополучие из дома.

Праздничные события и дни памяти 5 февраля

На 5 февраля 2026 года выпадает православный праздник Собор Костромских святых. В этот день чтят память 30 канонизированных монахов, утвердивших христианство на костромских землях. Благодаря им в окрестностях Костромы было возведено 18 монастырей, ставших духовным сердцем края.

5 февраля 2026 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На 5 февраля приходятся и другие праздничные торжества. Например, мексиканцы отмечают День Конституции. А в африканской Республике Бурунди празднуют День единства. Существуют и неофициальные международные праздники, отмечаемые 5-го числа:

День эрудита;

Международный день «Нутеллы».

Какие события произошли 5 февраля

Мы поговорили о том, какой праздник приходится на 5 февраля. Но не меньший интерес вызывают исторические события, связанные с этой датой. Вот некоторые из них:

1721 год — по указу Петра I учреждена Духовная коллегия, предшественница Святейшего синода.

1825 год — Новый Эрмитаж открылся для посещения.

1887 год — в миланском театре Ла Скала впервые поставили оперу «Отелло» Джузеппе Верди.

1901 год — в Москве состоялось открытие магазина-гастронома «Елисеевский».

1928 год — в лабораторных условиях синтезирован витамин D.

1953 год — состоялась премьера полнометражного мультфильма «Питер Пэн».

1960 год — принято постановление об основании московского Университета дружбы народов.

Кто из знаменитостей родился 5 февраля

Стоит также сказать, какие знаменитости родились в этот день. 5 февраля появились на свет:

Мадам де Севинье (1626–1696) — писательница;

Николай Добролюбов (1836–1861) — литературный критик;

Андре Гюстав Ситроен (1878–1935) — инженер, создатель концерна Citroen;

Уильям Сьюард Берроуз (1914–1997) — писатель-битник;

Анатолий Рыбаков (1919–1962) — режиссер;

Дафф Маккаган (р. 1964) — бас-гитарист;

Криштиану Роналду (р. 1985) — футболист;

Неймар да Силва Сантос Жуниор (р. 1992) — футболист.

Именины 5 февраля

5 февраля отмечают именины:

Вот мы и выяснили, какой праздник отмечают 5 февраля. Это время усердной работы по дому и помощи нуждающимся, а также бутербродов с «Нутеллой» и проверки эрудиции.

