Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 февраля 2026 года

Рассказываем, чем примечательна дата 5 февраля

Какой праздник отмечают 5 февраля Какой праздник отмечают 5 февраля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

5 февраля — 36-й день по григорианскому календарю и 23-й — по юлианскому. До конца 2026 года остается ровно 329 дней. Рассказываем, какие праздники приходятся на 5 февраля и благодаря каким событиям эта дата закрепилась в мировой истории.

Агафьев день: как и какой праздник отмечают 5 февраля

В России 5 февраля отмечают народный праздник Агафьев день. Для христиан это день поминовения мучеников Климента Анкирского и Агафангела Римлянина. Согласно преданию, святые владели даром исцеления, распространяли Христово учение и обращали язычников в христианство. Благодаря этому, а также стойкости, с которой они претерпевали пытки и мученическую смерть, они были канонизированы.

В народе праздник 5 февраля известно как день Агафия или Агафий-полухлебник. В деревнях и селах это время проверки запасов зерна. Если от прошлогоднего урожая осталось больше половины, семья сможет спокойно дожить до лета.

В Агафьев день, 5 февраля, не принято сидеть без дела. Это время уборки, наведения порядка на рабочем месте, мытья полов, стирки, ремонта сломанных вещей. В этот день также принято печь курник. Согласно поверью, сытный пирог привлекает в дом счастье.

Приметы на 5 февраля

Мало какой праздник не оброс приметами и поверьями. 5 февраля не исключение. В этот день принято помогать нуждающимся, в противном случае человека ждет несчастье. Не стоит подбирать найденные деньги: взамен можно лишиться чего-то важного.

С Агафьевым днем связано немало погодных примет. Вот самые распространенные из них:

  • чем толще слой выпавшего снега, тем богаче будет урожай;
  • если день выдался солнечным, весна придет рано;
  • громкий щебет синиц предшествует наступлению сильных холодов;
  • кошка лежит на спине — скоро придет оттепель;
  • если белка выбралась из дупла, можно ждать потепления;
  • тем, кто бездельничал 5 февраля, грозит нищета;
  • нельзя выносить мусор после заката солнца, иначе можно вынести благополучие из дома.

Праздничные события и дни памяти 5 февраля

На 5 февраля 2026 года выпадает православный праздник Собор Костромских святых. В этот день чтят память 30 канонизированных монахов, утвердивших христианство на костромских землях. Благодаря им в окрестностях Костромы было возведено 18 монастырей, ставших духовным сердцем края.

5 февраля 2026 года 5 февраля 2026 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На 5 февраля приходятся и другие праздничные торжества. Например, мексиканцы отмечают День Конституции. А в африканской Республике Бурунди празднуют День единства. Существуют и неофициальные международные праздники, отмечаемые 5-го числа:

  • День эрудита;
  • Международный день «Нутеллы».

Какие события произошли 5 февраля

Мы поговорили о том, какой праздник приходится на 5 февраля. Но не меньший интерес вызывают исторические события, связанные с этой датой. Вот некоторые из них:

  • 1721 год — по указу Петра I учреждена Духовная коллегия, предшественница Святейшего синода.
  • 1825 год — Новый Эрмитаж открылся для посещения.
  • 1887 год — в миланском театре Ла Скала впервые поставили оперу «Отелло» Джузеппе Верди.
  • 1901 год — в Москве состоялось открытие магазина-гастронома «Елисеевский».
  • 1928 год — в лабораторных условиях синтезирован витамин D.
  • 1953 год — состоялась премьера полнометражного мультфильма «Питер Пэн».
  • 1960 год — принято постановление об основании московского Университета дружбы народов.

Кто из знаменитостей родился 5 февраля

Стоит также сказать, какие знаменитости родились в этот день. 5 февраля появились на свет:

  • Мадам де Севинье (1626–1696) — писательница;
  • Николай Добролюбов (1836–1861) — литературный критик;
  • Андре Гюстав Ситроен (1878–1935) — инженер, создатель концерна Citroen;
  • Уильям Сьюард Берроуз (1914–1997) — писатель-битник;
  • Анатолий Рыбаков (1919–1962) — режиссер;
  • Дафф Маккаган (р. 1964) — бас-гитарист;
  • Криштиану Роналду (р. 1985) — футболист;
  • Неймар да Силва Сантос Жуниор (р. 1992) — футболист.

Именины 5 февраля

5 февраля отмечают именины:

  • Екатерина;
  • Евдокия;
  • Милица;
  • Геннадий;
  • Владимир;
  • Федор;
  • Иван;
  • Иосиф;
  • Климент;
  • Макар;
  • Серафим.

Вот мы и выяснили, какой праздник отмечают 5 февраля. Это время усердной работы по дому и помощи нуждающимся, а также бутербродов с «Нутеллой» и проверки эрудиции.

Ранее мы рассказывали, какая женская одежда, по словам мужчин, отталкивает и пугает их.

дни рождения
православные праздники
праздники
приметы
февраль
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неизменно готова»: Россия применит контрмеры после истечения ДСНВ
«Не пушечное мясо»: Орбан сделал резкую отповедь Киеву
Почти стокилограммовый питон признан самой длинной дикой змеей
Парад нацистов, горящие птицы, фрик-шоу: скандалы с открытий Олимпиад
На Западе предсказали развитие событий после окончания ДСНВ
SHOT: ВСУ совершили налет на Ростовскую область
Энергоавария зафиксирована в Чите во время 30-градусного мороза
«Содержательно»: Умеров раскрыл детали переговоров в Абу-Даби
ООН ждет актуальную информацию о переговорах по Украине
Российский хоккеист сменил «место жительства» в НХЛ
Составлен список российских звезд, которые упоминаются в файлах Эпштейна
Измена Шейк, смерть младенца, 311 голов за «Реал»: как живет Роналду
Олимпиада-2026 в Италии началась с технических проблем
В США пообещали добиться прорыва по Украине
«Вот и все»: Медведев опубликовал пугающий пост после завершения ДСНВ
«Худший сигнал»: молчание США по Договору об СНВ резко раскритиковали
Аршавин и Родригез отвоевали алименты у детей и бывших жен: подробности
Французского дипломата заподозрили в «тайном» визите в Москву
Губернатор раскрыл подробности мощного пожара в Тамбовской области
Первые соревнования Олимпиады-2026 стартовали в Италии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.