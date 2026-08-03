Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 августа 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 августа 2026 года

До конца года остается ровно 150 дней. А значит, на календаре 3 августа. Какой праздник приходится на эту дату? Почему разговоры вдруг оказываются под запретом? И при чем тут арбузы и пряники? На эти и многие другие вопросы отвечаем в нашей статье.

Праздники 3 августа 2026 года

Начнем с международных праздников 3 августа 2026 года. В самых разных уголках света отмечают День арбуза. Праздник зародился в США, но быстро распространился по всему миру. Так что самое время порадовать себя сочным лакомством. А если вам хочется экспериментов, приготовьте арбузное варенье. Рецепт приведен в нашей статье.

В России 3 августа — праздник сладкоежек. На эту дату приходится всероссийский День пряника. С особым размахом его отмечают в Туле, на родине тульских печатных пряников. На территории ремесленного двора «Добродей» пройдут тематические мастер-классы, конкурсы и концерты. Желающие смогут самостоятельно украсить пряник и посоревноваться в мастерстве росписи с другими посетителями.

На этом праздники 3 августа 2026 года не заканчиваются. В их числе:

Международный день блюза;

День поцелуев с зеркалом;

День мытья полов.

3 августа — День поцелуев с зеркалом Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Онуфрий Молчаливый — праздник 3 августа в России

Теперь обратимся к народному календарю. В России 3 августа — праздник Онуфрия Молчаливого. Для православных христиан это день поминовения Онуфрия Печерского — монаха, жившего в Киево-Печерской лавре в XII веке. О нем практически ничего не известно. Но, по преданию, преподобный всю жизнь держал обет молчания. Он соглашался говорить лишь во время исповеди. Отсюда и прозвище святого — Молчаливый или Молчальник.

Праздник 3 августа принято проводить в домашних делах. Самое время устроить генеральную уборку, перебрать одежду и кухонную утварь. Это также подходящий день для садовых и огородных работ. А еще можно впрок заготовить продукты на зиму: закатать банки и приготовить домашнее вино. Бездельничать 3 августа считается плохой приметой.

3 августа — день заготовок на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы на 3 августа: что можно и нельзя делать

Итак, праздник 3 августа стоит посвятить работе по дому. Это якобы сулит удачу. Если же говорить про запреты, то на Онуфрия не стоит:

разговаривать без нужды — пустые разговоры грозят несчастьями;

пускать в дом незнакомых людей — семье грозит разлад;

скандалить — отношения испортятся надолго;

есть сырые яблоки — к несчастью (а вот готовить варенье, мариновать фрукты и делать другие заготовки разрешается).

3 августа 2026 года стоит приглядеться к природным явлениям: они подскажут, чего ждать в будущем. Так, стелющийся туман пророчит скорое тепло. А холодная ночь обещает раннюю морозную зиму.

Приметы на 3 августа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Интересные факты про 3 августа

3 августа произошло немало примечательных событий. Например:

1492 — Христофор Колумб отправился на поиски морского пути в Азию: так началось первое путешествие в Новый Свет;

1596 — открыта Мира Кита — первая известная переменная звезда (т. е. звезда, блеск которой со временем заметно меняется);

1778 — открыт миланский оперный театр Ла Скала;

1916 — на воду спустили арктический ледокол «Святогор» (позже — «Красин»), некоторое время считавшийся мощнейшим ледоколом в мире;

1959 — в России возобновлен Московский международный кинофестиваль — впервые с 1941 года.

Арктический ледокол «Красин» во время буксировки на стоянку у набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Именины 3 августа

3 августа 2026 года справляют именины:

Анна;

Онуфрий;

Иван (Иоанн);

Федор;

Роман;

Онисим;

Георгий (Егор, Юрий);

Семен;

Петр;

Евгений.

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 3 августа 2026 года. Порадуйте себя арбузом и пряниками, а также займитесь делами, давно лежащими в долгом ящике.

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