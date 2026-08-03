Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 00:15

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 августа 2026 года

Праздники 3 августа 2026 года Праздники 3 августа 2026 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

До конца года остается ровно 150 дней. А значит, на календаре 3 августа. Какой праздник приходится на эту дату? Почему разговоры вдруг оказываются под запретом? И при чем тут арбузы и пряники? На эти и многие другие вопросы отвечаем в нашей статье.

Праздники 3 августа 2026 года

Начнем с международных праздников 3 августа 2026 года. В самых разных уголках света отмечают День арбуза. Праздник зародился в США, но быстро распространился по всему миру. Так что самое время порадовать себя сочным лакомством. А если вам хочется экспериментов, приготовьте арбузное варенье. Рецепт приведен в нашей статье.

В России 3 августа — праздник сладкоежек. На эту дату приходится всероссийский День пряника. С особым размахом его отмечают в Туле, на родине тульских печатных пряников. На территории ремесленного двора «Добродей» пройдут тематические мастер-классы, конкурсы и концерты. Желающие смогут самостоятельно украсить пряник и посоревноваться в мастерстве росписи с другими посетителями.

На этом праздники 3 августа 2026 года не заканчиваются. В их числе:

  • Международный день блюза;
  • День поцелуев с зеркалом;
  • День мытья полов.

3 августа — День поцелуев с зеркалом 3 августа — День поцелуев с зеркалом Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Онуфрий Молчаливый — праздник 3 августа в России

Теперь обратимся к народному календарю. В России 3 августа — праздник Онуфрия Молчаливого. Для православных христиан это день поминовения Онуфрия Печерского — монаха, жившего в Киево-Печерской лавре в XII веке. О нем практически ничего не известно. Но, по преданию, преподобный всю жизнь держал обет молчания. Он соглашался говорить лишь во время исповеди. Отсюда и прозвище святого — Молчаливый или Молчальник.

Праздник 3 августа принято проводить в домашних делах. Самое время устроить генеральную уборку, перебрать одежду и кухонную утварь. Это также подходящий день для садовых и огородных работ. А еще можно впрок заготовить продукты на зиму: закатать банки и приготовить домашнее вино. Бездельничать 3 августа считается плохой приметой.

3 августа — день заготовок на зиму 3 августа — день заготовок на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы на 3 августа: что можно и нельзя делать

Итак, праздник 3 августа стоит посвятить работе по дому. Это якобы сулит удачу. Если же говорить про запреты, то на Онуфрия не стоит:

  • разговаривать без нужды — пустые разговоры грозят несчастьями;
  • пускать в дом незнакомых людей — семье грозит разлад;
  • скандалить — отношения испортятся надолго;
  • есть сырые яблоки — к несчастью (а вот готовить варенье, мариновать фрукты и делать другие заготовки разрешается).

3 августа 2026 года стоит приглядеться к природным явлениям: они подскажут, чего ждать в будущем. Так, стелющийся туман пророчит скорое тепло. А холодная ночь обещает раннюю морозную зиму.

Приметы на 3 августа Приметы на 3 августа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Интересные факты про 3 августа

3 августа произошло немало примечательных событий. Например:

  • 1492 — Христофор Колумб отправился на поиски морского пути в Азию: так началось первое путешествие в Новый Свет;
  • 1596 — открыта Мира Кита — первая известная переменная звезда (т. е. звезда, блеск которой со временем заметно меняется);
  • 1778 — открыт миланский оперный театр Ла Скала;
  • 1916 — на воду спустили арктический ледокол «Святогор» (позже — «Красин»), некоторое время считавшийся мощнейшим ледоколом в мире;
  • 1959 — в России возобновлен Московский международный кинофестиваль — впервые с 1941 года.

Арктический ледокол «Красин» во время буксировки на стоянку у набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге Арктический ледокол «Красин» во время буксировки на стоянку у набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Именины 3 августа

3 августа 2026 года справляют именины:

  • Анна;
  • Онуфрий;
  • Иван (Иоанн);
  • Федор;
  • Роман;
  • Онисим;
  • Георгий (Егор, Юрий);
  • Семен;
  • Петр;
  • Евгений.

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 3 августа 2026 года. Порадуйте себя арбузом и пряниками, а также займитесь делами, давно лежащими в долгом ящике.

Какие растения высадить в саду, чтобы вас не донимали комары и мошки? Читайте у нас на сайте.

август
арбузы
молчание
праздники
приметы
события
суеверия
тишина
традиции
факты
тульский пряник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солдаут в «Лужниках», книга рекордов, Пересильд: как живет Ваня Дмитриенко
Нефть марки Brent обновила июльский минимум стоимости
Почти 28 тыс. сайтов с запрещенными БАД пропали из Сети
Стало известно, кто поставляет оружие преступным группировкам Запада
В МИД РФ заявили о готовности к диалогу по Украине
Трамп сделал сенсационное заявление о переговорах с Ираном
В Китае предложили «похоронный» способ уничтожения астероидов
Трамп объявил о начале переговоров с Ираном
Ваню Дмитриенко занесли в Книгу рекордов России
Россия пригрозила Ирландии «серьезными последствиями» за пиратство
ВСУ усилили атаки на Белгородскую область за последние два месяца
Патрушев в Алжире обозначил стратегию морского сотрудничества
Крокодилов в Израиле «уволили с должности» охранников тюрем
Тысячи человек в Сеуте «оккупировали» центры приема мигрантов
В Израиле оценили план Трампа по разоружению ХАМАС
Власти Марокко раскрыли причины кризиса в Сеуте
Водитель в Кисловодске прокатился по пешеходному бульвару
Грозит всем, кто моложе 35: как предотвратить аппендицит. Советы врача
Звание Героя, уроки Лукашенко, Бьорндален: как живет Дарья Домрачева
«Абсолютная бездарность»: экс-помощник Кучмы предрек Украине гибель
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус
Общество

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.