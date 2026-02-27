Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 февраля 2026 года

На 27 февраля запланировано много интересных событий: российские военные отмечают профессиональный праздник, у православных христиан идет первая неделя Великого поста, а зоопарки сегодня готовят мероприятия, посвященные белым медведям. Какой еще праздник 27 февраля отмечает православная церковь? Кого поздравить с днем ангела? Расскажем обо всем этом в нашей статье.

Праздник 27 февраля в России: День Сил спецопераций

27 февраля 2026 года в Российской Федерации свой праздник справляют военные определенной армейской группировки Минобороны, что получила название «Силы специальных операций». В нее входят хорошо вооруженные специалисты с высоким уровнем подготовки. Со времен событий 2014 года таких военных стали называть еще и «вежливыми людьми». В феврале-марте того года они провели очень успешную операцию — установили контроль над правительственными учреждениями полуострова, блокировали украинские войска, защитили жителей Крыма и Севастополя. Сделать это все удалось практически без жертв и столкновений. А уже в марте 2014 года под их наблюдением в регионе прошел референдум. По его результатам полуостров вошел в состав России, где и находился до 1954 года.

Установить праздник в честь Сил спецопераций — День вежливых людей — предложил депутат Игорь Зотов осенью 2014 года. Он писал, что создать такое торжество просили сами крымчане, которые обращались к чиновнику с благодарностями в адрес военных. Сначала ивент хотели установить на 7 октября — день рождения Владимира Путина. Однако президент в 2015 году выбрал для него другую дату, связанную с событиями в Крыму, — 27 февраля. В 2026 году празднику исполняется уже 11 лет. За прошедшие годы на полуострове появилось уже несколько памятников «вежливым людям»: например, в Бахчисарае и Симферополе.

А еще военнослужащие этой группировки боролись с террористами и пиратами в Сомали, а также обеспечивали безопасность на Олимпиаде в Сочи.

Другие праздники 27 февраля 2026 года: белые медведи и НПО

Какие еще праздники выпадают на 27 февраля 2026 года? Рассказываем.

Сегодня есть хороший повод сходить в зоопарк на тематические дни белых медведей. Все дело в том, что в эту дату отмечают Международный день полярного медведя. Инициатором праздника выступила организация Polar Bears International, стремящаяся привлечь внимание к проблемам сохранения этих величественных животных и их арктической среды обитания. Кроме того, 27 февраля 2026 года пройдут образовательные мероприятия, цель которых — сообщить общественности о влиянии климатических изменений на популяцию белых медведей.

27 февраля Международный день полярного медведя Фото: Shutterstock/FOTODOM

Другой интересный сегодняшний ивент — Международный день оптимиста. Торжество посвящено позитивному мировоззрению и жизнеутверждающему настрою. Оно напоминает о том, как важно сохранять оптимизм даже в самых сложных жизненных ситуациях. В этот день принято делиться вдохновляющими историями, проводить мотивационные встречи и поощрять людей смотреть на мир с улыбкой.

А вот ООН призывает 27 февраля 2026 года справлять праздник, посвященный НПО, то есть частным международным организациям, как правило, некоммерческим — таким, что вносят вклад в гражданское общество.

Из праздников иных государств стоит вспомнить День независимости в Доминикане и исламского воспитания в Иране.

27 февраля в России — праздник из народного календаря: Кирилл Весноуказчик

Православные 27 февраля вспоминают Кирилла — того самого святого, что вместе с братом Мефодием перевел на старославянский многие церковные книги, в том числе Евангелие.

Народный календарь на 27 февраля 2026 года Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Название торжества в народном календаре связано с наблюдениями за природой: считалось, что в этот день можно определить, какой будет весна. Если погода ясная и солнечная, ожидали ранний и теплый сезон; пасмурный день предвещал затяжные холода. Также было принято наблюдать за поведением птиц и животных, делать по их поведению прогнозы на предстоящую весну.

Народные поверья советовали женщинам в конце февраля принести подарки повитухам, чтобы будущие роды прошли хорошо.

27 февраля в истории: футбол, овечка Долли и Борис Годунов

Пришло время поделиться интересными событиями, что пришлись на 27 февраля в разные эпохи.

1598 год. На престол избран Борис Годунов.

1900 год. В Германии создан знаменитый футбольный клуб «Бавария».

1933 год. Произошел поджог Рейхстага в Берлине, что стало предлогом для правительства усилить репрессии против политических оппонентов.

1997 год. Вышла первая статья о клонировании овечки Долли.

1999 год. Хит-парад в Великобритании возглавила первая песня Бритни Спирс — Baby One More Time.

27 февраля на свет появились художник Николай Ге, певица Гелена Великанова, летчик-ас Петр Нестеров, актеры Элизабет Тейлор, Татьяна Догилева и Евгений Урбанский. А вот ушли из жизни супруга Владимира Ленина — революционер Надежда Крупская, композитор Александр Бородин, врач Иван Павлов, политик Борис Немцов.

С днем ангела поздравьте Авраамия, Георгия, Исаакия, Кирилла, Константина, Михаила, Онисима, Рафаила, Трифона, Федора и Филимона.

